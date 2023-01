OM Mercato : Marseille prépare une énorme surprise en attaque

Publié par Timothée Jean le 13 janvier 2023 à 21:37

Soucieux de parfaire son attaque pour la suite de la saison, l’ OM serait revenu à la charge pour un jeune prodige argentin très convoité.

Comme à son accoutumée, l’ OM se montre très actif sur le marché de transfert. Le club phocéen a récemment officialisé la venue de Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame, sous la forme d’un prêt estimé à 10 millions d’euros. Et la nouvelle recrue de l’ OM n’a pas perdu de temps pour disputer ses premières minutes en Ligue 1. L'international ukrainien est entré en cours de jeu lors victoire face à Troyes (0-2). Et ce n’est pas encore terminé, puisque d'autres renforts sont attendus.

Lors de sa dernière conférence de presse, Pablo Longoria a lui-même confirmé que la direction de l'Olympique de Marseille travaillait déjà sur l’arrivée d’un nouveau renfort offensif dans le but de compenser la longue absence d’Amine Harit. Cette seconde recrue offensive pourrait même débarquer à l’ OM la semaine prochaine. Et pour cause, selon les informations de L’Équipe, les dirigeants marseillais seraient très avancés sur ce dossier. Qui sera donc sera l’heureux élu ? Pour l’heure, aucun nom n’a filtré. Mais aux dernières nouvelles, c’est bien du côté de la Major League Soccer que la direction de l’ OM aurait déniché la perle rare. Le compte Twitter MLS Transfers indique en effet que le club phocéen serait revenu à la charge pour Thiago Almada.

OM Mercato : Marseille passe à l’offensive pour Thiago Almada

Le président de l’ OM, Pablo Longoria apprécie fortement le profil prometteur du jeune milieu offensif argentin. Il avait d’ores et déjà tenté de le faire venir à Marseille lors des derniers mercatos, sans succès. Thiago Almada avait finalement fait le choix de quitter l’Argentine afin de rejoindre l’Atlanta United FC, aux États-United. Pour autant, la direction de l’OM n’aurait pas renoncé à sa venue.

Toujours selon la source, la direction phocéenne aurait récemment approché la franchise américaine en vue de boucler la signature de Thiago Almada dès cet hiver. Le récent champion du monde argentin sera-t-il la prochaine recrue offensive de l’ OM ? D’autres clubs européens, tels que l’OGC Nice et le Real Betis, seraient aussi sur ces traces.