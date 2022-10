OM Mercato : Un crack argentin disponible pour rejoindre Marseille

Publié par Enzo Vidy le 20 octobre 2022 à 19:47

Déjà dans le viseur de l' OM en 2021 lors du mercato estival, un milieu argentin est invité à quitter son club actuel et serait disponible cet hiver.

Mercato OM : Thiago Almada va quitter les États-Unis

Priorité absolue de Pablo Longoria lors du mercato estival en 2021, le jeune prometteur milieu offensif argentin Thiago Almada avait finalement choisi de rejoindre les États-Unis en signant à l'Atlanta United. Durant sa première saison en MLS, Thiago Almada s'est relativement bien intégré en inscrivant six buts et en délivrant sept passes décisives en 29 rencontres disputées. Cependant, son entraîneur a récemment déclaré qu'il ne devrait pas rester à l'Atlanta United. Avant de partir aux États-Unis, le milieu offensif argentin évoluait du côté du Vélez Sarsfield et pouvait jouer aussi bien sur les ailes que dans l'axe.

Lors du dernier rassemblement de l'Albiceleste, Thiago Almada avait été convoqué par le sélectionneur argentin et avait suscité beaucoup d'attention, ne laissant pas LionelMessi indifférent face au talent de son jeune coéquipier, d'après Onze Mondial qui avait révélé que Messi s'était exprimé au micro des médias argentins lors d'une conférence de presse à l'issue d'un match de l'Argentine.

"Thiago est très frais. Il est très rapide, il joue beaucoup en un contre un. Il est très espiègle, il n'a peur de rien. C'est un joueur très professionnel et intelligent."

À seulement 21 ans, recevoir les éloges du septuble Ballon d'Or est tout sauf anodin.

Pablo Longoria doit-il retenter le coup ?

Réputé pour faire des miracles pendant les périodes de transfert depuis son arrivée à l' OM, Pablo Longoria n'a pas réussi a faire signer le jeune prodige argentin. Estimé à 20 millions d'euros avant son départ aux États-Unis, RMC Sport avait pourtant annoncé un accord entre Thiago Almada et l' OM lors de l'été 2021, mais le milieu offensif de 21 ans avait finalement choisi de signer à l'Atlanta United.

Cependant, maintenant qu'il est sur le départ, les dirigeants marseillais pourraient bien retenter leur chance avec la jeune pépite de l'Albiceleste lors du prochain mercato hivernal. Reste à savoir si les finances du club phocéen seront suffisamment au vert pour entamer de nouvelles négociations. Une potentielle qualification en 8es de finale de la Ligue des Champions pourrait aussi être un réel argument pour Pablo Longoria. Cependant, la concurrence pourrait s'annoncer féroce pour le jeune milieu offensif argentin qui réalise de bonnes choses avec son club aux États-Unis.