Publié par JEAN-LUC D le 07 avril 2023 à 17:37

Conscient que Kylian Mbappé pourrait claquer la porte cet été, Nasser Al-Khelaïfi, le président du PSG, souhaiterait le convaincre avec un nouveau projet.

Après une nouvelle désillusion en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut se lancer dans un recrutement XXL cet été. Si les médias espagnols annoncent en boucle que Kylian Mbappé réfléchirait de plus en plus à un transfert au Real Madrid, la direction du PSG s’activerait déjà en coulisse pour tenter de le convaincre. Nasser Al-Khelaïfi viserait ainsi la pépite du Borussia Dortmund, Jude Bellingham. Interrogé en décembre passé, en pleine Coupe du monde, le président parisien avouait déjà son intérêt pour l’international anglais de 19 ans.

« Quel joueur ! Franchement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir. C'est l'un des meilleurs joueurs du tournoi. Il est incroyable et pour sa première Coupe du monde, il est calme, détendu et confiant (...) Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte le fait qu'il soit dans un autre club et si nous voulons un jour lui parler, nous parlerons d'abord à son club », confiait Nasser Al-Khelaïfi au micro de Sky Sports. Et selon les dernières rumeurs en provenance d’Espagne, le PSG serait passé à l’action pour tenter de convaincre le clan Jude Bellingham.

PSG Mercato : Jude Bellingham pour retenir Kylian Mbappé ?

Selon les informations livrées ce vendredi par la Cadena SER, les dirigeants du Paris Saint-Germain multiplieraient les contacts avec les représentants de Jude Bellingham depuis la semaine dernière. La radio ibérique explique même que Nasser Al-Khelaïfi proposerait beaucoup plus d'argent au milieu de terrain du Borussia Dortmund que le Real Madrid et Manchester City, considérés à l’heure actuelle comme les grands favoris dans ce dossier.

Toutefois, le Paris SG n’aurait pas encore les faveurs de Bellingham. Le média espagnol précise que le côté « plus de bruit en interne et un projet moins intéressant que n’importe lequel autre », réduirait énormément les chances du PSG dans ce dossier. Nasser Al-Khelaïfi va donc devoir se montrer très convaincant pour réussir ce très gros coup et parvenir à ses fins avec Kylian Mbappé.