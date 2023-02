PSG Mercato : Une annonce fracassante tombe pour Jude Bellingham

Publié par JEAN-LUC D le 26 février 2023 à 12:40

Placé dans le viseur de presque tous les grands clubs européens, dont le PSG, Jude Bellingham pourrait quitter les rangs du Borussia Dortmund l’été prochain. Mais le BVB ne compte pas se faire dépouiller si facilement.

Auteur d’une excellente Coupe du Monde 2022 malgré l’élimination de l’Angleterre en quart de finale par la France, Jude Bellingham est aujourd’hui considéré comme le meilleur milieu de terrain de la planète. C’est donc tout logiquement que les formations les plus fortunées d’Europe veulent le déloger du Borussia Dortmund. Nasser Al-Khelaïfi, le président du Paris Saint-Germain, a même affiché publiquement son intérêt pour le crack de 19 ans.

Au Real Madrid, Florentino Pérez serait prêt à tout pour le recruter lors du prochain mercato estival afin de l’installer dans la Maison-Blanche comme l’héritier d’un Luka Modric (37 ans) qui tend vers la retraite. Mais l’Angleterre veut rapatrier son ancien prodige. En difficulté cette saison, Liverpool a érigé Bellingham en priorité absolue pour cet été. Tout comme Manchester City, Arsenal et Manchester United. Alors que son joueur fait tourner les têtes à l’étranger, le Borussia Dortmund ne compte pas se laisser faire dans ce dossier. En tout cas, pas aussi facilement.

PSG Mercato : Le Borussia Dortmund veut prolonger Jude Bellingham

Arrivé en juillet 2020 en provenance de Birmingham contre un chèque de 25 millions d’euros, Jude Bellingham est encore loin d’un départ du Borussia Dortmund. En effet, après avoir rappelé récemment que le natif de Stourbridge est encore sous contrat jusqu’en juin 2025 et qu'il envisage bien de le garder la saison prochaine, le directeur sportif du club allemand, Sebastian Kehl, a officiellement dévoilé sa volonté de blinder prochainement son numéro 22.

« Oui, je vais essayer de le prolonger. Nous n'avons pas encore parlé avec Jude et sa famille. Il est relax et concentré sur le football », a déclaré le dirigeant du BVB au micro de la ZDF. Reste maintenant à savoir si le principal concerné voudra poursuivre l’aventure en Bundesliga. En attendant, le Paris SG, le Real Madrid et Liverpool poussent leurs pions en coulisses.