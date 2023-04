Publié par JEAN-LUC D le 09 avril 2023 à 11:18

Sauf revirement extraordinaire, Christophe Galtier ne sera pas sur le banc du PSG la saison prochaine. Son successeur serait même déjà identifié.

Après deux défaites consécutives au Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a mis fin à sa mauvaise série en Ligue 1 en allant s’imposer à Nice samedi soir (2-0). Préservant ainsi son avance de six points sur son dauphin, le RC Lens qu’il va affronter dimanche prochain à l’occasion de la 31e journée du Championnat. Pour autant, cette victoire du PSG ne met pas son entraîneur Christophe Galtier à l’abri d’un licenciement avant la fin de la saison.

En effet, selon les informations relayées par RMC Sport, « cette victoire n’efface pas tout de la situation d’un Christophe Galtier déjà sous pression. L’entraîneur parisien reste sur un siège éjectable, lui qui est toujours lucide et déterminé, avec son staff, à continuer de tout donner. » D’ailleurs, le média sportif assure que le prochain choc contre les Sang et Or « sera bel et bien un nouveau test décisif pour l’avenir de Christophe Galtier. » D’autres sources indiquent que le sort de Galtier est d’ores et déjà scellé. Peu importe l’issue de la saison, il ne sera pas sur le banc des Rouge et Bleu la saison prochaine et son successeur serait déjà connu.

PSG Mercato : Le Paris SG a déjà tranché pour la succession de Galtier

À en croire les dernières indiscrétions du média argentin Olé, le Paris Saint-Germain ne serait pas positionné sur Marcelo Gallardo pour le poste d’entraîneur. Même s’il a la côte en Europe après deux succès en Copa Libertadores avec River Plate (2014 et 2022), le technicien argentin n’est pas une cible de Luis Campos pour l’éventuelle succession de Galtier.

Pour Olé, si les dirigeants parisiens passent leur tour en ce qui concerne Gallardo, c’est tout simplement parce que Nasser Al-Khelaïfi a déjà choisi le prochain coach du Paris SG. Et si aucun détail n’a encore fuité sur ce dossier, c'est parce que la direction parisienne garde son identité secrète.