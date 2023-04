Publié par Gary SLM le 10 avril 2023 à 14:47

Anass Zaroury devrait revenir dans l'actualité mercato de l'OM. Le marocain est annoncé en bonne place sur les tablettes des dirigeants marseillais.

Anass Zaroury, l'ailier du Burnley et international marocain, est dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour renforcer son effectif lors du mercato estival en approche. Avec ses performances en Championship, Zaroury attire également l'intérêt de l'AS Monaco, du Borussia Dortmund et du Standard de Liège. La question reste de savoir s'il quittera Burnley pour rejoindre l'OM et jouer la Ligue des Champions.

Mercato OM : un nouveau challenge pour Anass Zaroury ?

Le pré-mercato est en ébullition et l'Olympique de Marseille est à l'affût pour trouver des renforts de qualité. Et si Anass Zaroury, l'ailier international marocain du Burnley, était la solution pour suppléer Amine Harit dans le onze phocéen la saison prochaine ? Avec ses 7 buts et 4 passes décisives en 29 matchs de Championship, le joueur de 22 ans attire l'attention des dirigeants marseillais.

Pourtant, l'OM n'est pas le seul club à être intéressé par Zaroury. L'AS Monaco, le Borussia Dortmund et le Standard de Liège seraient également sur les rangs. Mais la perspective de jouer la Ligue des Champions pourrait faire pencher la balance en faveur de l'Olympique de Marseille. Reste à savoir si Burnley sera prêt à laisser partir son prodige marocain.

Avec un contrat courant jusqu'en juin 2026, Zaroury ne sera pas facile à arracher pour les olympiens. Mais pour l'OM, l'opportunité de renforcer son effectif avec un joueur talentueux comme Zaroury pourrait s'avérer cruciale pour la prochaine saison.

Marseille réussira-t-il à convaincre le joueur de 22 ans de rejoindre la Canebière ? L'avenir nous le dira. En attendant, les supporters marseillais peuvent suivre avec attention les dernières infos sur le mercato OM et le potentiel successeur d'Harit gravement blessé avant la Coupe du Monde au Qatar 2022.