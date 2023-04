Publié par Dylan le 09 avril 2023 à 13:01

Présent en conférence de presse vendredi, l'entraîneur de l'AS Monaco Philippe Clement s'est montré optimiste dans la course à l'Europe.

À quelques heures d'un déplacement sur la pelouse du FC Nantes, l'AS Monaco a tenu à envoyer un message à ses concurrents. À la lutte avec l'Olympique de Marseille et le RC Lens pour une place en Ligue des Champions, le club de la Principauté a voulu montrer de l'optimisme. Le technicien monégasque, Philippe Clement était présent en conférence de presse vendredi pour analyser la situation.

Après une victoire à l'arrachée contre Strasbourg (4-3) le week-end dernier, il a rappelé qu'une bonne série pouvait tout changer : « On a 13 points de plus que la saison passée au même moment. On est plus régulier dans nos performances, comme Marseille et Lens. Il est donc important de ne pas calculer. S'il y a une faiblesse (des adversaires, ndlr), on doit être là » a-t-il lancé. L'ASM est quatrième, à 3 longueurs de l'OM (3ème) et 6 du RC Lens (2ème) avant d'affronter le FC Nantes.

L'AS Monaco sans Embolo et Fofana à Nantes

En marge de ce rendez-vous, Philippe Clement sait qu'il ne pourra pas compter sur un groupe au complet. L'attaque sera orpheline de Breel Embolo, absent plusieurs semaines. Souvent titulaire, l'international français Youssouf Fofana ne pourra pas prendre part à la rencontre non plus. Le milieu de terrain est suspendu contre Nantes. Les défenseurs Malang Sarr (malade) et Ruben Aguilar (adducteurs) sont eux à l'infirmerie. En revanche, Krépin Diatta et Myron Boadu font leur retour d'après Nice-Matin, après avoir été absents contre Strasbourg la semaine passée.

De son côté, le FCN tentera de surfer sur sa qualification en finale de Coupe de France. L'entraîneur des Canaris, Antoine Kombouaré s'est enlevé une belle épine du pied avec le succès contre Lyon (1-0) mercredi, et voudra capitaliser en championnat. Quatorzième de Ligue 1, le FC Nantes ne compte que 4 points d'avance sur le premier relégable. Le club des Bords de l'Erdre devra aussi faire face à d'importants forfaits, comme celui de Nicolas Pallois. Buteur contre l'OL cette semaine, Ludovic Blas est incertain tout comme Pedro Chirivella selon le journaliste de Télénantes Maxime Buchot.