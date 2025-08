Mercato FC Nantes : Castro prend une décision inimaginable

Un peu plus d’un mois seulement après sa prise de fonction officielle sur le banc du FC Nantes, Luis Castro prend une décision totalement inimaginable. Les dirigeants vont devoir revoir leurs plans pour ce mercato estival.

Mercato FC Nantes : Luis Castro vire déjà une recrue estivale

À la recherche d’un défenseur central après avoir perdu Nicolas Pallois, qui s’est engagé librement avec le Stade de Reims, et le jeune Nathan Zézé, transféré en Arabie Saoudite, au Neom SC, le FC Nantes a recruté Uros Radakovic, arrivé gratuitement en provenance de Sivasspor, en Turquie. Mais l’aventure pourrait tourner très court pour l’international serbe de 31 ans.

En effet, selon les informations relayées ce samedi par Ouest-France, Uros Radakovic « n’a pas laissé une grande impression lors des premiers matches amicaux, en concédant notamment un penalty contre Guingamp (L2, 1-2, le 19 juillet) et en s’illustrant par un tacle non maîtrisé et inutile amenant un but contre Rennes (2-3, le 26 juillet). »

Le FC Nantes, pas convaincu par son nouveau défenseur, chercherait donc déjà à se séparer de lui, peut-être sous forme de prêt. « Peu convaincant sur les trois premiers matches de préparation, Uros Radakovic pourrait déjà quitter le FC Nantes, alors qu’il est arrivé libre cet été. Un énorme désaveu. Selon nos informations, il pourrait rebondir dans un pays du Golfe », révèle le quotidien régional.

🔴 Coup de tonnerre au #FCNantes ! Recruté libre au début du mercato, #Radakovic pourrait déjà quitter le club suite à ses premières performances qui n’ont pas convaincu le staff ! Il aurait été inscrit sur la liste des départs selon @sports_ouest ! pic.twitter.com/Opuk3bN3th — Maxime Thomas (@mthomas44230) August 2, 2025

« Sa lenteur a aussi pu sauter aux yeux et les Canaris souhaitent donc arrêter les frais. À Angers, où Nantes dispute ce samedi son quatrième match amical, le Serbe est encore sur le banc. Radakovic ne sera pas retenu en cas d’opportunités et a eu des approches », explique le journal L’Équipe.

Pour rappel, le natif de Belgrade avait signé pour deux ans avec le club nantais et son avenir pourrait donc s’écrire dans le Golfe. De son côté, Waldemar Kita et les dirigeants nantais explorent des solutions de sortie et envisageraient même le recrutement d’un nouveau défenseur central alors que Chidozie Awaziem a effectué son retour ces derniers jours.