Publié par Enzo Vidy le 12 avril 2023 à 18:26

Une semaine après l'élimination de l' OL en demi-finale de Coupe de France à Nantes, les supporters lyonnais sont pointés du doigt.

Ils sont au centre de toutes les attentions actuellement. Comme annoncé vendredi dernier via un communiqué des Bad Gones, les supporters de l' OL n'étaient pas très nombreux pour assister à la victoire de leur équipe face au Stade Rennais dimanche au Groupama Stadium (3-1). Cela ne les a toutefois pas empêché d'exprimer leur colère avec différentes banderoles à l'encontre des joueurs et de la direction.

Ces formes de mécontentement concerne l'élimination de mercredi dernier en demi-finale de la Coupe de France à Nantes (1-0), à l'issue d'un match où l' OL est passé complètement au travers à la Beaujoire. Présents en nombre dans le parcage visiteurs, les supporters lyonnais ont rapidement compris que la soirée allait être très longue, et ces derniers ont visiblement trouvé un autre moyen peu intelligent pour faire passer le temps un peu plus rapidement.

FC Nantes-OL : Le parcage visiteurs de la Beaujoire dégradé par les supporters lyonnais

À l'occasion de la venue de l'AS Monaco dimanche dernier (2-2) à la Beaujoire, certains supporters monégasques, présents dans le parcage visiteurs, ont eu la mauvaise surprise de constater qu'il n'y avait plus de sièges dans la tribune. Pour cause, quelques jours avant, ces sièges ont tout simplement été arrachés par les supporters de l' OL afin de s'en servir comme projectiles par la suite.

Un comportement peu glorieux qui n'arrangera pas la réputation des supporters lyonnais, déjà bien entachée ces dernières années en raison de plusieurs incidents. Récemment, des sanctions pénales sont tombcées pour certains d'entre eux suite à l'après-match houleux à l'issue du coup de sifflet final de la rencontre entre l' OL et Strasbourg le 14 janvier dernier (1-2), où un CRS avait été blessé.