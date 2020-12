FC Nantes : Les supporters en remettent une couche avant Angers

Publié le 18 décembre 2020 à 01:00

Le FC Nantes traverse un véritable moment de crise. Entre les déboires judiciaires de Waldemar Kita et les mauvais résultats, le club est dans le dur. Mécontents de cette situation, les supporters n’entendent pas relâcher la pression et comptent manifester ce dimanche.

Nouvelle manifestation des supporters du FC Nantes

Bien qu’absents des tribunes de La Beaujoire, les supporters du FC Nantes comptent se faire entendre. En marge de la réception du SCO Angers dimanche, les supporters des Canaris comptent de nouveau monter au créneau. Dans un communiqué, La Brigade Loire 1999 annonce une nouvelle manifestation avant la rencontre contre le club de l’Anjou. Contrairement à celle organisée dimanche dernier, la prochaine manifestation de ces supporters se veut « pacifique », « statique » et se fera dans le respect des règles sanitaires. Durant cette rencontre, cette association invite les fans du club à « échanger sur la situation du FC Nantes et sur son avenir ».

Kita davantage fragilisé par les supporters du FCN ?

Depuis de longs mois déjà, les supporters du FC Nantes ont entamé un bras de fer avec Waldemar Kita. Ils fustigent la gestion du président du FCN. Celui-ci se retrouve d’ailleurs englué dans plusieurs affaires litigieuses. La dernière en date révélée par Mediapart et Médiacités fait état d’une fraude à hauteur de 14,8 millions d’euros de la part du dirigeant nantais. Lequel risque « un redressement de plus de 20 millions d’euros, rien que pour l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) », assurent ces sources. Outre les ennuis du président du FCN, les supporters sont en rogne au vu des mauvais résultats du club. Nantes reste sur six matchs sans victoire en championnat. Le récent limogeage de Christian Gourcuff n’a pas suffi pour enclencher une dynamique nouvelle.













Par Ange A.