Publié par Gary SLM le 12 avril 2023 à 13:40

Revivez le choc PSG-Juventus lors de la Ligue des Champions 2022. Analyse complète de la rencontre entre ces deux géants européens.

Le Paris Saint-Germain et la Juventus se sont affrontés en phase de poules, en septembre et novembre dernier, de la Ligue des Champions 2022. Les deux équipes ont offert un beau spectacle dans une double confrontation qui a tenu toutes ses promesses.

PSG-Juventus : Kylian Mbappé arrache la vedette

Dès les premières minutes du match PSG-Juventus au Parc des Princes, les Parisiens ont pris les devants grâce à deux buts éclairs de Kylian Mbappé. Sur une passe aérienne de Neymar, une louche, l’ancien attaquant de l’AS Monaco a adressé une frappe puissante inarrêtable pour le portier de la Juve, seulement 5 minutes après le début du match.

Sur le deuxième but parisien, un enchaînement de passes conclu par celle d’Hakimi a permis au même Kylian Mbappé de prendre à défaut la défense italienne. Ce but du champion du monde, qui a profité des erreurs défensives de la Juventus, offrait une option au Paris SG pour la victoire.

Mais la Vieille Dame n'a pas tardé à réagir et a réduit le score peu de temps après le retour de vestiaire. C’est un but de Weston McKennie (53’ minute de jeu) qui donné de l’espoir aux Turinois, qui ont par la suite fait douter le Paris Saint-Germain durant plusieurs minutes.

Le match était intense et les deux équipes se sont rendues coup pour coup. Cependant, c'est le PSG qui a réussi à prendre l'avantage grâce à Kylian Mbappé complètement insaisissable. La Juventus a tout tenté pour revenir au score, en vain, face au roc défensif du club parisien.

Le PSG a donc remporté la rencontre 2-1 et a pris une sérieuse option sur le match retour de ces phases de poule de la Ligue des Champions qui s’est joué à Turin. Cette victoire est un véritable exploit pour les Parisiens qui ont su dominer la Juventus, l'une des meilleures équipes d'Europe.

Cette rencontre a été un véritable spectacle pour les amateurs de football, avec de nombreux rebondissements et des actions de grande qualité. Le PSG a montré qu'il était capable de rivaliser avec les plus grands clubs européens, et que cette saison, il fallait compter sur eux pour aller le plus loin en Ligue des Champions.

Au match retour, le PSG a de nouveau battu la Juventus 2-1. Le club de la capitale, porté de nouveau par son Kylian Mbappé des grands rendez-vous, buteur dès la 13e minute de jeu.

Nuno Mendes s'invite dans l'histoire de ce Juventus-PSG

Sur une longue passe à l’entrée de la surface adversaire, Kylian Mbappé réalise un enchaînement de dribble qui laisse sur place le défenseur de la Juventus. Un autre petit passement de jambe et c’est le reste de la défense qui libère le chemin de la mine qu’il adresse au portier italien. Ce dernier n’arrêtera pas cette balle qui va se loger dans le but opposé.

Comme lors du match aller, la Juve réduira le score, cette fois par Leonardo Bonucci à la 39’ minute de jeu. Sauf qu’au retour des vestiaires, Nuno Mendes (69e minute du match) va écœurer la Vieille Dame. Sur une passe en profondeur, le Portugais devance son adversaire de la Juve et marque avec autorité.

Les deux confrontations entre le PSG et la Juventus se sont soldées par des matchs de haut niveau remportés par Paris. Cette deux matchs resteront dans les annales du football européen en raison des belles prestations de Kylian Mbappé. Les Parisiens ont réussi à prendre le dessus sur une équipe de la Juventus solide, grâce à une grande performance collective et individuelle.