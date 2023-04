Publié par Timothée Jean le 12 avril 2023 à 08:40

Avant le choc entre le PSG et le RC Lens, l’inquiétude plane sur l’état de santé de Kylian Mbappé qui souffre d'une blessure à la hanche.

Après deux défaites consécutives en championnat, le Paris Saint-Germain a enfin renoué avec le succès lors de la 30e journée de Ligue 1. Le club de la capitale est allé s’imposer sur la pelouse de l’OGC Nice (2-0). Dans une rencontre pas vraiment maitrisée, les Parisiens se sont montrés plus réalistes que leurs adversaires niçois et se relancent dans la course au titre.

Le PSG compte à présent 6 points d'avance sur le RC Lens (2e) qu’il affrontera samedi prochain au Parc des princes. Mais pour ce choc du haut de tableau, Christophe Galtier pourrait se présenter avec un effectif amoindri. Et pour cause, le leader parisien n’est pas sorti indemne de la rencontre face au Gym. D’après les informations dévoilées par L’Équipe, Kylian Mbappé a été touché à la hanche. Cette blessure l’a empêché de participer à la séance d’entraînement de ce mardi au Camp des Loges.

PSG : Kylian Mbappé absent à l’entraînement, l'inquiétude monte

La source précise que le meilleur buteur du PSG cette saison est resté aux soins. Touché à la hanche, Kylian Mbappé devra observer une période d’indisponibilité en vue d’une meilleure récupération. Reste à savoir si le champion du monde 2018 sera opérationnel pour le choc de la 31e journée face au RC Lens.

Quoi qu’il en soit, ce nouveau pépin physique ne fait pas les affaires de Christophe Galtier, déjà confronté à de nombreuses blessures ces dernières semaines. Privé de Presnel Kimpembe et Neymar, le PSG enregistre de nouveaux blessés avec Renato Sanches et Nordi Mukiele.

Le milieu de terrain portugais, touché aux adducteurs, sera indisponible durant 3 à 4 semaines, a annoncé la direction du club parisien sur son site officiel. Quant au défenseur français, il ne jouera plus de la saison. Nordi Mukiele souffre d’une lésion haute des ischio-jambiers et va subir une intervention chirurgicale qui « le rendra indisponible jusqu’au terme de la saison ». Un véritable coup dur pour le jeune joueur et pour le PSG dont l'infirmerie ne désemplit plus.