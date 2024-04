Le grand ménage au PSG, c’est pour cet été ?

Le PSG devrait perdre Kylian Mbappé, Achraf Hakimi ou encore Randal Kolomuani… Mais pour quelles arrivées ? C’est tout le chantier de Luis Campos et de la direction du club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain va rentrer dans un phase cruciale cet été après l’année de transition que devait être cette saison 2023-2024. Tout a basculé avec l’annonce du départ de Kylian Mbappé au Real Madrid, et certainement son grand ami Achraf Hakimi, qui devrait le suivre. Mais alors qui pour remplacer ces deux titulaires indiscutables au PSG ?

Osimhen oui ! Et beaucoup moins cher

Depuis de longues semaines la piste principale semble être l’attaquant du Napoli Victor Osimhen qui a réalisé une superbe saison l’année dernière en étant champion d’Italie. C’est un joueur très rapide qui pourrait comblé la perte de vitesse sur le front de l’attaque du PSG avec le départ de Mbappé. Après la première prise de contact avec le président du Napoli, la note devait s’élevée à environ 118 millions d’euros. Mais Luis Campos a eu une idée : sacrifier un ou deux joueurs. C’est pourquoi Carlos Soler, Marco Asensio ou encore Kang-in Lee pourraient être inclus dans l’opération Osimhen.

Le PSG tout proche de s'offrir Victor Osimhenhttps://t.co/AA9hSjzefT — Foot Mercato (@footmercato) April 11, 2024

Hakimi out, Frimpong favori

Pour remplacer l’international marocain, un favoris clair se dessine : Jeremie Frimpong, qui vient tout juste d’être sacré champion d’Allemagne avec le Bayer Leverkusen. Il est le latéral le plus décisif d’Europe avec 13 buts et 10 passes décisives toutes compétitions confondues. Au delà du joueur, le prix est aussi très intéressant puisque le joueur dispose d’une clause libératoire à hauteur de 41M€. Le PSG devrait rapidement formulé une offre selon le média allemand Bild.

Le retour de Xavi Simmons

Xavi Simmons est lui aussi auteur d’une superbe saison en Allemagne avec le RB Leipzig. Il a inscrit 9 buts et réalisé 12 passes décisives, et surtout le plus important, Luis Enrique, l’entraineur du PSG adore son profil. Le jeune ailier néerlandais remplacera dans l’effectif l’attaquant français Randal Kolomuani, pour qui l’aventure parisienne semble déjà arrivée à son terme selon plusieurs médias internationaux.