PSG : Une bonne nouvelle tombe pour Nuno Mendes

Publié par Jules le 21 février 2023 à 10:28

Touché au niveau du genou face au LOSC ce dimanche, Nuno Mendes pourrait retrouver les terrains plus rapidement que prévu avec le PSG.

Ce week-end, le PSG s'est imposé face au LOSC suite à un match d'anthologie, plein de rebondissements. Une victoire arrachée à la dernière minute grâce à un coup franc de Lionel Messi, qui a porté le score à 4-3 pour les hommes de Christophe Galtier, bien heureux de s'être imposé face à son ancienne équipe. Néanmoins, tout n'a pas été parfait durant cette rencontre puisque, en plus de la blessure de Neymar ce dimanche, Nuno Mendes est lui aussi sorti en cours de match face aux Dogues de Paulo Fonseca.

À deux semaines du huitième de finale retour contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le PSG a reçu deux mauvaises nouvelles durant le match contre Lille. Comme on l'a dit, Neymar s'est blessé, tout comme Nuno Mendes. Une blessure qui pourrait avoir des conséquences, puisque le Paris SG ne dispose pas de nombreuses solutions à ce poste. Néanmoins, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir souffler pour sa pépite portugaise, dont la blessure pourrait être moins grave qu'elle n'y paraît.

PSG : Nuno Mendes de retour face à l'OM

Tandis que les supporters du PSG s'inquiétaient quant à la présence de Nuno Mendes ce dimanche face à l'OM, ces derniers pourraient rapidement être rassurés. Comme le rapporte le média portugais Goal, le latéral gauche pourrait revenir très rapidement avec le Paris SG, et faire partie du groupe qui affrontera l'Olympique de Marseille ce week-end en Ligue 1.

En effet, la jeune pépite du Paris Saint-Germain devrait passer des tests dans la journée pour déterminer la gravité de sa blessure. On devrait donc en savoir plus pour Nuno Mendes dans les prochaines heures, et être fixé sur sa présence, ou non, dans le groupe du PSG pour le déplacement à Marseille.