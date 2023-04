Publié par Leonard le 12 avril 2023 à 20:26

Alors que le PSG souhaite repartir sur de nouvelles bases la saison prochaine, un départ se précise pour deux milieux du Paris SG.

L’été dernier, le Paris Saint-Germain avait connu une petite révolution avec l’arrivée de Luis Campos et la nomination de Christophe Galtier. Le PSG s’était montré très actif sur le marché des transferts avec le recrutement de six joueurs. Huit mois plus tard, le mercato du Paris SG est vu comme un échec et plusieurs joueurs pourraient quitter le club de la capitale.

C’est notamment le cas des deux internationaux espagnols, Carlos Soler et Fabian Ruiz qui font l’objet de nombreuses critiques ces dernières semaines. Pour leur première saison au Paris Saint-Germain, les deux milieux espagnols ne sont pas parvenus à s’imposer dans un entrejeu pourtant loin d'être établi. Les dirigeants du PSG ne seraient pas convaincus par leurs rendements et leurs récentes performances. Selon les informations de Mundo Deportivo, le PSG souhaite réduire sa masse salariale et les deux milieux de terrain pourraient être sacrifiés. Étant mis sur la sellette par la direction Parisienne, le départ des deux milieux espagnols en cas de belle offre seraient probables.

PSG Mercato : L'amer constat du mercato estival 2022

En plus de Carlos Soler et Fabian Ruiz, Renato Sanches et Hugo Ekitikepourraient également être vendus en cas d’offre satisfaisante cet été. Le Portugais, arrivé lui cet été en provenance de Lille, n'a pas affiché le niveau escompté. Sa fragilité sur le plan physique avec de nombreuses blessures pourrait refroidir les possibles prétendants du milieu de 25 ans.

Même son de cloche pour Hugo Ekitike, arrivé en provenance de Reims sous la forme d'un prêt avec une option d'achat obligatoire fixée à 35 millions d'euros, et incapable de confirmer les belles promesses entrevues l'an passé en Ligue 1. Auteur de 10 buts et 4 passes décisives en championnat la saison dernière, l'attaquant du PSG n'a inscrit cette saison que 3 petits buts pour autant de passes décisives délivrées. Un trop faible rendement pour celui qui constitue la seule arme offensive du banc parisien.

Dans une fin de saison où le Paris Saint-Germain est bousculé par des affaires extrasportives et l'avenir de ses stars, le bilan du mercato XXL de l'été 2022 demeure être un échec quelques mois plus tard. À huit journées de la fin du championnat, les Parisiens reçoivent ce samedi leur dauphin lensois dans un match qui s'annonce décisif pour le titre de champion de France.