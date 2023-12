Après l'avoir loupé l'été dernier, l'Atletico Madrid revient à la charge pour Carlos Soler avec la ferme intention de le rapatrier en Espagne.

L'intérêt de l'Atletico de Madrid pour Carlos Soler n'est plus nouveau. Le club espagnol rêve dingue du milieu de terrain et n'a pas l'intention d'y renoncer. Pourtant, l'ancien joueur de Valence aurait pu être un Colchonero depuis plusieurs mois mais il a décidé de poser un gros lapin au club de Diego Simeone. En effet, les deux parties avaient conclu un pré accord pour la signature de Carlos Soler. Cependant, le joueur de 26 ans a préféré y renoncer pour rejoindre le Paris Saint-Germain qui a présenté une meilleure offre mise en avant par Jorge Mendes. Malgré cette onde de choc, l'Atletico n'a pas l'intention d'abandonner et revient tenter une nouvelle fois sa chance. La direction des Madrilènes était venue prendre des nouvelles du milieu de terrain, mais Paris s'y est toujours opposé.

Alors que Carlos Soler souhaite partir du club cet hiver pour un nouveau challenge et surtout préserver ses chances de disputer l'Euro 2024 avec l'Espagne, l'ATM lui offre une parfaite opportunité. Reste à savoir si cela se fera dans un contexte où Luis Enrique assure compter sur le joueur de 26 ans et ne voudrait pas de son départ.

Carlos Soler mécontent de son temps de jeu

La situation n'est pas reluisante pour Carlos Soler au PSG. Le milieu de terrain n'a disputé que 29% des minutes de jeu sous les ordres de Luis Enrique. En 13 matchs de Ligue 1, il a marqué 1 but et délivré deux passes décisives. Selon Todo Fichajes, le manque de temps de jeu pousse le Paris Saint-Germain à reconsidérer la situation de son protégé. Nasser Al-Khelaifi serait ouvert à un départ de Soler en cas d'une belle offre. Mais pour l'Atletico Madrid, l'idée est de s'offrir le valencien sous la forme d'un prêt de deux ans avec option d'achat.