Publié par ALEXIS le 13 avril 2023 à 11:40

La fin est proche pour Houssem Aouar. En fin de contrat à l’ OL et annoncé sur le départ depuis plusieurs mois, le milieu a trouvé un accord avec l'AS Rome.

Après plusieurs tentatives de transfert avortées, Houssem Aouar va quitter l’ OL librement cet été. Alors qu’il était dans le viseur de plusieurs clubs des cinq plus grands championnats, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais va finalement rejoindre un club italien. Il a préféré l’AS Rome aux dépens de l'AC Milan et de Naples qui le courtisaient en Serie A.

Selon les informations de Calciomercato, le meneur de jeu de 24 ans a déjà trouvé un accord avec la Louve. Lundi dernier, il s’est déplacé à Rome et a passé la traditionnelle visite médicale, sans souci. La source est très précise sur le déplacement du N°8 de l’ OL à Rome. Elle indique qu'il était accompagné à Laurentina au Campus Bio-Medical, lors des examens médicaux, par un employé du club Giallorossi. Houssem Aouar est retourné à Lyon vers 1h30 du matin.

OL Mercato : Un salaire d'environ 2,8 millions d'euros par saison

Le natif de Lyon rejoindra donc la Roma à l’issue de la saison. Son salaire est estimé à environ 2,8 millions d'euros par saison plus les primes. Il va ainsi quitter le cocon familial lyonnais pour la première fois, après 14 années au club rhodanien. En effet, Houssem Aouar a fait sa formation dans le club de sa ville natale entre 2009 et 2015. Après quelques matchs avec la réserve, il a fait ses débuts avec l’équipe professionnelle en 2016. Cela fait donc 7 saisons de suite qu’il défend les couleurs de l’ OL en Ligue 1.

Ces derniers mois, Houssem Aouar était sur les tablettes de l’Eintracht Francfort en Bundesliga, du Betis Séville et du FC Séville en Espagne, et d’Aston Villa en Premier League. Il totalise 229 matches sous le maillot des Gones, pour 41 buts inscrits et 36 passes décisives délivrées.