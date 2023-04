Publié par Timothée Jean le 21 avril 2023 à 13:21

Dimanche soir, l’ OM devra s’imposer à l’OL afin de conserver sa 2e place. En attendant, des signes de tensions apparaissent chez les supporters.

OL - OM : Une rencontre sous tension

C’est le choc de cette 32e journée de la Ligue 1. Dimanche soir, l’Olympique de Marseille se déplace sur la pelouse de l’Olympique Lyonnais pour un match décisif pour les deux équipes. L'OL doit absolument l'emporter afin de continuer à rêver d’une place qualificative pour l’Europe. De son côté, l’ OM n’a pas le droit à l'erreur dans ce sprint final.

Avec deux points d’avance sur le RC Lens, le club phocéen doit impérativement revenir de Lyon avec les trois points dans le but de conserver sa deuxième place de Ligue 1, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des champions. Et pour ce déplacement périlleux à Lyon, l' OM pourra compter sur le soutien de ses fans.

Après plus de six ans d’interdiction, les supporters marseillais ont enfin été autorisés à garnir le parcage visiteurs du Groupama Stadium dimanche soir. Ils n’étaient plus retournés au Parc OL depuis 2017, en raison des interdictions en série prises par le corps préfectoral. Aujourd'hui, la donne a changé, même si cette autorisation se fait sous conditions, avec un encadrement strict des supporters marseillais.

Les supporters marseillais plus nombreux que prévu à l’OL ?

Seule une délégation de 400 supporters de l' OM est autorisée à faire le déplacement à l’OL. Un chiffre qui passe avec difficulté du côté des Phocéens. Si l'Olympique de Marseille se dit satisfait de pouvoir compter sur ses fidèles pour cet Olympico décisif dans ce sprint final, ses supporters restent tout de même mécontents.

« C’est toujours une surprise d'apprendre qu'on est autorisé à se déplacer là où on est interdit depuis des années. Mais on est aussi écœuré d'être autant limité dans le nombre. On doit faire un choix entre nos adhérents et ce n'est pas acceptable », a déploré Hamza Baggour, porte-parole des South Winners, dans des propos rapportés par La Provence.

Mécontents du quota qui leur est alloué, les supporters de l’ OM vont-ils boycotter ce déplacement ? Le parcage visiteur de l’OL sonnera-t-il creux ? Pas si sûr. « On va y aller malgré tout, car c'est important de montrer qu'on est là, qu'on soutient notre équipe, mais partir à 400, en réalité, c'est comme si on était interdit. C'est trop peu », a ajouté Hamza Baggour.

Face à cette situation déplaisante, le risque de voir le nombre de supporters de l’ OM dépasser la jauge autorisée n’est donc pas à exclure. Certains d’entre eux menaceraient même de ne pas investir le parcage visiteur, en signe de « solidarité », si l'un des leurs se voyait refuser l'accès au stade. L’ambiance autour du choc OL-OM promet ainsi d’être électrique. Les autorités locales ont déjà pris des mesures en vue d’éviter d’éventuels débordements.