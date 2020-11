OM : Une nouvelle attaque au vitriol des South Winners

Publié le 04 novembre 2020 à 15:30

L'OM a été battu à Porto (0-3), mardi soir lors de la 3e journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Les South Winners sont très mécontents de cette défaite et plus généralement du comportement de l’Olympique de Marseille lors de la phase aller des matchs de poules.

Grosse colère des South Winners

Obligé de faire un résultat à Porto, l'OM a failli à sa mission (3-0). De quoi provoquer la colère des South Winners qui n’avaient déjà pas apprécié la cinglante défaite face à Manchester City sur le même score. Ce mercredi, ce groupe de supporters marseillais a publié un communiqué au ton très critique pour exprimer sa grosse colère pour le comportement des hommes d’André Villas-Boas face aux Dragons. « Que dire…? Les mots manquent pour décrire ce que nous avons enduré à l’occasion de cette troisième journée de Champions League. Une insulte au football, à l’institution OM, à nos 120 ans d’histoires, à nos couleurs, à tout le peuple marseillais », commencent les South Winners, pour qui « ce fiasco était malheureusement prévisible et attendu », car « la marche est définitivement trop haute quand on propose de telles prestations plus catastrophiques et affligeantes les unes que les autres ». Le groupe de supporters olympiens a ensuite dénoncé une « réalité... sans appel : finances catastrophiques, faible investissement mal utilisé et dilapidé » et « des salaires de stars offerts à des joueurs qui n’en sont pas… » Résultat, l'OM est revenu « dans les mêmes conditions que la fin de l’ère Dreyfus ».

OM : quel bilan après la phase aller ?

À l’issue des matchs aller de la phase de poules, l’ OM enregistre trois défaites, auun but marqué et sept buts encaissés. Dernier du groupe C, l’Olympique de Marseille a sérieusement compromis ses chances de qualification au tour suivant. Mais rien n’est encore totalement perdu. Le club phocéen peut toujours se relancer lors des matchs retour de la phase de poules. Pour cela, il faudra réaliser un sans-faute lors des trois prochains matchs, avec de larges scores pour soigner la différence de buts… Ce qui ne va pas rassurer les supporters marseillais, qui viennent d'encaisser une douzième défaite consécutive en Ligue des champions, en faisant la pire équipe en la matière à égalité avec les Belges d'Anderlecht.













Par JOËL