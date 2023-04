Publié par Dylan le 23 avril 2023 à 16:33

Après avoir lorgné un défenseur du Benfica en mars, l'OGC Nice ne lâche pas l'affaire. Le Gym a également préparé deux plans de secours.

La saison de l'OGC Nice tourne au cauchemar. Éliminé en quarts de finale de la Ligue Europa Conférence contre le FC Bâle, le club azuréen pointe à 11 longueurs provisoires de la cinquième place en Ligue 1. Autrement dit, il n'y a plus vraiment d'espoir pour une qualification du Gym en C4 lors du prochain exercice. C'est un miracle que vont devoir réussir les Aiglons, et cela doit commencer par une victoire contre le Clermont Foot lors de la 32ème journée.

En attendant de connaître le résultat de ce match important, la direction de l'OGCN travaille pour de nouveaux renforts cet été. Si les derniers mercatos ont été fructueux avec les débuts réussis d'Aaron Ramsey, Kasper Schmeichel ou encore Terem Moffi, les derniers résultats du Gym l'oblige à revoir à ses plans pour la saison prochaine. Malgré une série de 14 matchs sans défaite à la tête de l'équipe niçoise, Didier Digard aurait fragilisé sa position, incitant ses dirigeants à chercher un autre technicien.

L'OGC Nice toujours attentif à la situation d'Alejandro Grimaldo

Avant de trouver un éventuel nouvel entraîneur, la cellule de recrutement de l'OGC Nice aurait une autre priorité : signer un latéral gauche. Puisque Melvin Bard et Ayoub Amraoui peinent à s'imposer sur le long terme à ce poste, le Gym aurait déjà pisté quelques joueurs pour venir les concurrencer. Parmi eux, se trouvent Lucas Digne (Aston Villa), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund) et Alejandro Grimaldo (Benfica). Ce dernier intéressait déjà les recruteurs du club azuréen il y a un mois d'après The Athletic, et ferait toujours partie de leur liste prioritaire selon Sport Mediaset.

Le média italien précise que Grimaldo, en fin de contrat en juin prochain, ne devrait pas prolonger avec le Benfica Lisbonne. Ainsi, le joueur peut préparer son départ libre vers la destination qu'il souhaite. Sa venue serait intéressante pour l'OGCN, qui ne débourserait presque rien pour un défenseur expérimenté. Âgé de 27 ans, Alejandro Grimaldo a notamment disputé l'ensemble des 14 matchs de son club en Ligue des Champions cette saison. Reste à savoir si l'Espagnol pourrait être séduit par une équipe qui n'a quasiment plus d'espoir d'être européenne en fin de saison.