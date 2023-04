Publié par Dylan le 22 avril 2023 à 20:25

Après la débâcle à Bâle, l'OGC Nice réfléchirait à un nouvel entraîneur pour la saison prochaine. Didier Digard serait ainsi sur la sellette.

C'est une nouvelle qui va surprendre les supporters de l'OGC Nice. Après des débuts réussis sur le banc du club azuréen, avec une série de 14 matchs sans défaite toutes compétitions confondues, Didier Digard n'aurait plus les faveurs de sa direction. La défaite contre Bâle (1-2), qui a coûté l'élimination des Aiglons en quarts de finale de Ligue Europa Conférence jeudi, inciterait le groupe INEOS à revoir son projet pour la saison prochaine.

L'ancien milieu de terrain reste désormais sur 6 matchs sans victoire à la tête de son équipe, qui a reculé à la neuvième place en Ligue 1 après cette mauvaise série. Le Gym se trouve à 10 longueurs de la cinquième place et voit l'Europe s'éloigner de plus en plus. Une catastrophe que compte bien effacer le groupe INEOS, avec l'arrivée possible d'un nouvel entraîneur de renom.

Franck Haise, Marcelo Gallardo et Régis Le Bris pistés par l'OGC Nice

Afin de remplacer Didier Digard cet été, la direction de l'OGC Nice aurait pensé à trois noms selon L'Équipe. D'abord, il y aurait l'entraîneur du RC Lens, Franck Haise. Celui-ci mène pour le moment son équipe à la troisième place de Ligue 1, et semble bien parti pour découvrir l'Europe la saison prochaine. Un départ à Nice serait très étonnant si cela venait à se confirmer. Courtisé par le PSG, Marcelo Gallardo serait également sur les tablettes du Gym.

L'ancien coach de River Plate est libre de tout contrat depuis son départ du club argentin l'été dernier. Il a permis aux Millonarios de remporter plusieurs titres depuis 2014 : la Copa Sudamericana, la Copa Libertadores ou encore le championnat d'Argentine. Sa côte a donc logiquement grimpé en France, où il pourrait découvrir son premier club en tant qu'entraîneur. Enfin, Régis Le Bris complète la liste. Le tacticien du FC Lorient a sans doute séduit les Aiglons grâce à ses bons résultats à la tête de l'écurie bretonne. Les Merlus sont certes dixièmes de Ligue 1, mais sont aussi à 10 longueurs de la cinquième place. Il y a donc un infime espoir d'Europe, espoir que tentera également de conserver l'OGC Nice jusqu'à la fin de la saison.