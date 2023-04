Publié par Gary SLM le 24 avril 2023 à 01:48

Dans ce nouvel épisode de l'Olympico, OL-OM, Marseille a créé la surprise en s'imposant (1-2) face à Lyon. Grâce à un but improbable de Malo Gusto dans le temps additionnel, le club phocéen reste second du Paris Saint-Germain.

OL-OM : Marseille garde la deuxième place de Ligue 1

Cette victoire permet à l'OM de reprendre la deuxième place au classement et de se rapprocher de la qualification directe en Ligue des champions.

Malgré une possession de balle largement en faveur de Lyon, Marseille a su se montrer plus efficace devant le but en obtenant 14 tirs, dont 7 cadrés, contre seulement 7 tirs pour Lyon, dont 2 cadrés. Un parcours de champion à l'extérieur pour la bande à Tudor, qui réussit à s'imposer à Lyon pour la première fois depuis novembre 2007.

Le but décisif est survenu dans les derniers instants du match sur un enchaînement de rebonds improbables. Suite à un centre dévié malgré lui par Lepenant, le ballon a été dégagé n'importe comment par Diomandé, à bout portant sur son propre coéquipier Malo Gusto, qui n'a pas manqué l'occasion d'envoyer le ballon au fond des filets. La victoire est donc pour Marseille, qui a su saisir sa chance jusqu'au bout.

Cette rencontre a été riche en rebondissements et en émotions pour les supporters des deux équipes. Avec cette victoire, Marseille se rapproche de la qualification directe en Ligue des champions et confirme sa belle saison à l'extérieur. Et le résultat de ce match laisse croire en un alignement des planètes pour le bien du club phocéen.

Conséquences de ce score sur Lyon et Marseille

De son côté, Lyon voit la cinquième place s'éloigner un peu plus. Que c'était bon de vivre cet Olympico de dingo de Ligue 1 et les stats de ce match qui resteront dans les annales du football français. Pour l'Olympique de Marseille, la soirée est merveilleuse puisqu'il éjecte le RC Lens de la seconde place du championnat.

Cette situation passe le message selon lequel le club phocéen n'a pas droit à l'erreur dans cette dernière ligne droite de la saison en Ligue 1. Si le Racing Club de Lens continue de gagner ses matchs, jusqu'au bout de la saison, la pression sera maximale sur le club phocéen. Igor Tudor le sait, chaque match restant est une petite finale dans la course à la qualification directe pour la Ligue des Champions. Il ne lâchera donc rien dans cette partie de vérité.

Pour Lyon en revanche, les choses tournent vraiment mal malgré cette grosse prestation face à l'OM. Les Lyonnais n'ont rien lâché dans ce match, portés par un grand Anthony Lopez qui n'a malheureusement pas pu arrêter la dernière balle de la victoire du club de Frank McCourt. Avec sa 7e place de Ligue 1, Lyon ne risque pas d'accrocher la Ligue Europa, ce qui serait dramatique pour Jean-Michel Aulas et John Textor qui est à sa première saison à la tête du club.