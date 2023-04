Publié par ALEXIS le 25 avril 2023 à 00:01

Le FC Nantes a pris une grosse décision en cas de victoire face à Toulouse en finale de la Coupe de France, samedi prochain au Stade de France.

FC Nantes : Antoine Kombouaré veut la Coupe de France

Vainqueur de la Coupe de France 2022, le FC Nantes est encore en finale pour un deuxième sacre consécutif historique. Cette fois, les Canaris sont opposés à Toulouse, samedi prochain au Stade de France. Mal classé en Ligue 1, le FCN veut sauver sa saison en remportant le trophée national.

Antoine Kombouaré a rappelé l’objectif de son équipe après le match de la 32e journée. « Il faut aller la gagner pour ensuite aller chercher le maintien. On s'est beaucoup focalisés sur cette finale de la coupe de France. On va la jouer, tout donner et travailler fort pour le maintien. » En cas de victoire en finale, le FC Nantes serait qualifié directement pour la phase de poules de la Ligue Europa 2023-2024.

FC Nantes : Pas de fête en cas de victoire en finale

Cependant, le FC Nantes ne sera pas à la fête s’il remporte la finale contre Toulouse. La direction du club de la Loire Atlantique a tout simplement décidé de ne pas célébrer le titre, le lendemain, en cas de victoire. Elle veut ainsi permettre aux Canaris de rester concentrés sur le match contre le Stade Brestois, quatre jours plus tard, soit le mercredi 3 mai, au stade Francis-Le Blé.

« Le club a décidé de ne pas organiser de fête à Nantes en cas de succès en Coupe de France samedi prochain. Le club ne présentera pas le trophée à ses supporters le lendemain. Le maintien n’étant pas acquis, l’heure n’est pas à la fête pour les Canaris », a informé Ouest-France. Le FC Nantes est 16e de Ligue 1, avec le même nombre de points (32) que Brest, son adversaire de la 33e journée. Les Nantais n’ont donc pas intérêt à perdre cette confrontation directe avec un concurrent pour le maintien, sinon ils basculeraient dans la zone rouge.