Mercato PSG : Campos va boucler un transfert à 45M€

Le PSG est sur le point de boucler l’un des dossiers prioritaires de son mercato d’été. Le champion d’Europe semble avoir enfin trouvé la formule idéale avec la Juventus pour le transfert de Randal Kolo Muani pour environ 45 M€.

Mercato PSG : Kolo Muani, un retour programmé à Turin

Recruté à prix d’or (95 M€) à l’été 2023, Randal Kolo Muani n’a jamais réellement convaincu sous les ordres de Luis Enrique. En concurrence avec Gonçalo Ramos, l’ancien Nantais a vu son temps de jeu s’amenuiser, jusqu’à être prêté à la Juventus lors du mercato hivernal. Son passage à Turin a été plus que positif, tant sur le terrain que dans le vestiaire, où il a rapidement trouvé sa place.

Désormais de retour à Paris, l’international français est de nouveau en instance de départ. La Juventus souhaite l’attirer de manière durable avec un prêt payant et une option d’achat comprise entre 40 et 45 M€. Cette clause deviendrait obligatoire en fonction des performances du joueur et de celles du club italien selon Tuttosport.

Un accord avantageux pour les deux camps

Pour le PSG, ce deal permettrait de limiter la casse financière après un investissement initial conséquent. Luis Campos serait prêt à accepter ces conditions afin de libérer de la masse salariale et rééquilibrer le budget de l’exercice 2026. Côté turinois, les signaux sont au vert.

Les contacts sont constants entre les dirigeants et l’entourage du joueur, et l’entraîneur Igor Tudor pousserait en interne pour son retour. Kolo Muani, également courtisé en Premier League, en Arabie saoudite et en Turquie, ne jure que par la Vieille Dame. L’opération pourrait être finalisée avant la clôture du mercato.