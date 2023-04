Publié par JEAN-LUC D le 25 avril 2023 à 11:55

Priorité du Qatar pour le PSG, Randal Kolo Muani intéresse aussi le Bayern Munich. L’Eintracht Francfort a fait le point sur la situation de son joueur.

PSG Mercato : Doha veut Randal Kolo Muani cet été

L'idée d'attirer les meilleurs joueurs français séduit à Doha, et Randal Kolo Muani est apprécié dans les plus hautes sphères de décision du PSG. Alors qu’il ne devrait pas être gêné par le fair-play financier, le Paris Saint-Germain veut réaliser un gros coup en attaque pour pallier le possible départ de Lionel Messi, libre en fin de saison. Mais l’ancien attaquant du FC Nantes a changé de dimension avec la saison XXL qu’il réalise en Bundesliga et d’autres grands clubs européens se seraient aussi positionnés pour le recruter cet été.

Le Bayern Munich aurait même les faveurs de l’international français de 24 ans. Mais le PSG, fort de sa puissance financière et de la présence de Kylian Mbappé dans ses rangs, qui s’entend très bien avec Kolo Muani en sélection, compte faire le nécessaire pour parvenir à ses fins dans ce dossier. Des clubs anglais, italiens et espagnols seraient aussi prêts à faire le nécessaire pour s’offrir les services du natif de Bondy. Randal Kolo Muani devrait donc animer le prochain mercato estival, mais l’Eintracht Francfort n’a encore reçu aucune offre pour l’enfant de Bondy.

PSG Mercato : L’Eintracht Francfort attend des offres pour Kolo Muani

Au micro de Sky Sports, le directeur sportif de l’Eintracht Francfort, Markus Krösche, s’est exprimé sur les rumeurs qui prennent de l'ampleur autour de l’avenir de Randal Kolo Muani, annoncé dans les plans de nombreux cadors européens.

« Randal a attiré l'attention par ses performances, c’est normal. Il est logique qu'un club comme le Bayern s'intéresse aussi à lui. Le Bayern n'est d’ailleurs pas le seul club à s'y intéresser », a confié le dirigeant allemand, avant d’ajouter : « Il n'y a pas encore eu d’offres concrètes, ni de la part du Bayern, ni de la part d'autres clubs. Il se sent très à l’aise avec nous, il peut encore progresser dans de nombreux aspects de son jeu ici. » Pour laisser filer son joueur, l’Eintracht Francfort réclamerait pas moins de 100 millions d’euros. Le Paris Saint-Germain est donc prévenu.