Publié par Thomas G. le 13 avril 2023 à 09:57

Interrogé sur son avenir cette semaine, le capitaine de l'Equipe de France, Kylian Mbappé, veut continuer de marquer l'histoire au PSG.

La semaine dernière, Kylian Mbappé était monté au créneau pour dénoncer la vidéo promotionnelle de la campagne de réabonnement du PSG. Cette déclaration avait relancé les rumeurs d’un éventuel départ lors du mercato estival du capitaine de l’Equipe de France.

À trois jours du choc face au RC Lens qui sera décisif dans la course au titre, Kylian Mbappé s’est exprimé sur son avenir. Interrogé au micro de France 3, dans l'émission Tout le sport, l’attaquant de 24 ans souhaite remporter la Ligue des Champions avec le PSG. « Le prochain palier ? Gagner la Ligue des champions. J’ai déjà fait une finale, demi-finale, quart de finale, huitième de finale… J’ai tout fait sauf gagner. Il ne me manque que ça. J’espère que ça sera le plus rapidement possible. (..) Où ? Au PSG, je suis Parisien et sous contrat. »

Malgré des divergences avec les dirigeants du PSG, Kylian Mbappé va rester la saison prochaine. Le champion du monde pourrait activer l’option qui lui permettrait de prolonger son contrat jusqu’en 2025. Toutefois, l’international français souhaiterait avoir des garanties sur la compétitivité de l’effectif avant de prendre sa décision. Les dirigeants du Paris Saint-Germain vont devoir se montrer actifs sur le marché des transferts afin de convaincre leur attaquant vedette de prolonger.

PSG Mercato : Le Paris SG veut construire une équipe autour de Kylian Mbappé

Depuis sa prolongation en mai 2022, Kylian Mbappé a été installé au centre du projet parisien au détriment de Neymar et Lionel Messi. Les dirigeants du PSG souhaiteraient bâtir une équipe avec des joueurs qui pourront accompagner Kylian Mbappé dans sa quête de la Ligue des Champions.

Dans cette optique, le club de la capitale serait intéressé par l’international anglais Jude Bellingham et le milieu de Manchester City, Bernardo Silva. Le PSG serait également rentré dans la course à la signature de Victor Osimhen. Le Paris Saint-Germain souhaiterait offrir des garanties sportives à Kylian Mbappé avec l’arrivée de ces joueurs.