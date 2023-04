Publié par Gary SLM le 30 avril 2023 à 10:37

Club légendaire au palmarès impressionnant, Marseille foot, c'est la traduction d'une passion qui habite l’esprit des habitants de la ville. Dans le paysage du football français, l'Olympique de Marseille occupe une place prépondérante. Retour sur l'actualité récente de cette équipe phare.

Marseille foot, le club d'une ville de foot

L'équipe de Marseille a connu une saison mouvementée. Les supporters se sont régulièrement déplacés en masse au stade Vélodrome pour soutenir leur équipe favorite. Sous les projecteurs, les joueurs ont déployé tout leur talent et leur détermination pour offrir des performances de haut niveau. Le nom d’Alexis Sanchez accompagne cette belle saison de l’OM. Le peuple phocéen espère que cette saison 2023 sera d'ailleurs sanctionnée par sa qualification directe du club olympien à la prochaine Uefa Ligue des champions.

Le capitaine emblématique de Marseille foot, Dimitri Payet, a moins été en vue cette saison, mais il reste un joueur important dans le vestiaire. Contrairement aux années passées où il marquait des buts décisifs et distillant des passes magistrales, le banc de touche a été son poste préféré cette saison par choix de son entraîneur Igor Tudor. Les frappes audacieuses de Payet ont été remplacées par le jeu très intense de l’effectif actuel dans lequel les uns font les efforts pour les autres sans compter.

Grâce à ses performances exceptionnelles, Marseille foot a réussi à enchaîner les victoires et à rivaliser avec les meilleurs clubs de la Ligue 1 que sont le PSG et le RC Lens. L'Olympique de Marseille Football Club a même battu l’Olympique Lyonnais (1-2) dans son stade Groupama Stadium, sous le regard impuissant de Jean-Michel Aulas. En Coupe de France, l'OM a aussi éliminé le Paris SG (2-1) avant de se faire piéger par le FC Annecy (2-2 (Tab 6-7)).

D’autres défis se sont cependant présentés tout au long de la saison. Des blessures ont affecté certains joueurs clés, mettant à l'épreuve la profondeur de l'effectif marseillais. On n’oubliera jamais l’absence d’Amine Harit sur blessure le 14 novembre dernier. Le joueur très prometteur de l’équipe marseillaise n’a même pas joué la Coupe du Monde pour laquelle il était sélectionné par le Maroc. Son compatriote Azzedine Ounahi ne connaitra pas meilleure fortune. Il est lui aussi stoppé dans sa progression dès fin mars. Les deux footballeurs olympiens sont déjà en fin de saison avant l'heure puisqu'ils ne rejoueront plus de l'exercice 2023. Malgré ces obstacles, l'équipe de Marseille foot a su garder le cap et continuer à se battre pour atteindre ses objectifs grâce à l’énorme Alexis Sanchez, à Clauss, Ounahi ou encore Rongier.

Le club phocéen en impose, même en dehors du terrain

En dehors du terrain, l'Olympique de Marseille a également fait les gros titres. Nommé président de l’Olympique de Marseille Football Club le 26 février 2021, Pablo Longoria réalise régulièrement des mercato intéressants. Des changements au sein du club ont été annoncés pour le mercato en approche. Les fans espèrent l'arrivée de nouveaux joueurs pour redorer davantage le blason de l'OM. Cette ambition suscite beaucoup d’espoirs chez les supporters, qui espèrent voir leur équipe retrouver son lustre d'antan.

L'Olympique de Marseille Football Club, c'est aussi une passion qui transcende les frontières. Les supporters de l'équipe de Marseille foot, connus pour leur ferveur et leur loyauté, ont créé une véritable communauté en ligne. Sur les réseaux sociaux, autour du hashtag TeamOM, les discussions animées autour des matchs, des transferts et des performances des joueurs font vibrer la toile.

Vente OM : rêve où illusion

Vente OM : L’autre sujet qui fait l’actualité foot de Marseille est bien entendu sa vente supposée à de riches hommes d’affaires saoudiens. Selon les rumeurs distillées par le journaliste Thibaud Vézirian, la vente de l’OM est proche. Il ne donne pourtant pas de date de la transaction ni l’identité claire du futur patron de l’équipe de Frank McCourt. Il n’empêche que ses sorties font l’actualité du club phocéen à cause de leur caractère rêveur pour les supporters. C'est de nouveau sous l'hashtag TeamOM que circulent les meilleures rumeurs sur l'avenir de l'équipe phocéenne.

Si la vente de l’OM se réalisait par extraordinaire avec l’idée qu'en donne Thibaud Vézirian, alors le PSG qui règne depuis 2011 sur le football français aurait du souci à se faire. Le club phocéen pourrait acheter les meilleurs joueurs du moment et rivaliser de prestige avec le Real Madrid et le FC Barcelone.

Mais pour l’heure, Frank McCourt dément toute volonté de céder son club de Marseille foot à une tierce personne et continue de poursuivre à son rythme sa politique pour le redynamiser.

En somme, l'Olympique de Marseille reste un acteur incontournable du foot français. À travers ses succès sportifs, seul club français à avoir remporté une Ligue des champions dans le pays, cette particularité résumée par le slogan "à jamais les seuls", son histoire riche et sa base de supporters fidèles, le club continue de rayonner. Marseille foot représente bien plus qu'un simple mot, c’est l’incarnation d’une passion, l'engagement et la fierté d'une ville tout entière.