Publié par Timothée Jean le 27 avril 2023 à 12:12

Très actif lors du mercato hivernal, l’ OM compte poursuivre sur cette dynamique et cible une sensation en défense de l'Ajax.

OM Mercato : Pablo Longoria suit Jurriën Timber de l'Ajax

Après sa brillante victoire contre l’OL (1-2), l’Olympique de Marseille s’est relancé dans la course au podium. L’objectif principal des Marseillais en cette fin de saison est bien entendu de terminer à la deuxième place du championnat, synonyme de qualification directe pour la prochaine Ligue des Champions. Cette mission ne sera pas chose aisée au vu de la concurrence et du calendrier qui attend l’ OM.

Dauphin du PSG, le club phocéen devra impérativement s’imposer ce dimanche soir lors de la réception de l’AJ Auxerre avant le déplacement décisif sur le terrain du RC Lens (3e). Les hommes d’Igor Tudor devront enchaîner des succès lors des six dernières journées du championnat en vue d’atteindre leur objectif final. En attendant, la direction de l’ OM travaille déjà sur le prochain recrutement.

S’ils ont déjà réussi à mettre la main sur trois recrues en janvier dernier, les dirigeants phocéens comptent réaliser encore de jolis coups lors du mercato estival. Selon les informations rapportées par le média britannique Liverpool Echo, la direction de l’ OM serait très intéressée par le profil prometteur de Jurriën Timber (21 ans). La source explique que le président Pablo Longoria aurait même fait venir des scouts de l’ OM observer de très près la progression du jeune défenseur central à l’Ajax Amsterdam.

Une forte concurrence pour Jurriën Timber

Athlétique et solide dans l’axe de la défense, Jurriën Timber est un pion incontournable de l’Ajax Amsterdam avec un bilan de 42 rencontres disputées cette saison. Capable d’évoluer aussi bien dans l’axe que sur les côtés, son profil polyvalent plairait beaucoup aux dirigeants de l’ OM. Ces derniers pourraient donc proposer un échange à l’Ajax Amsterdam en incluant Leonardo Balerdi dans cette opération.

Cette idée pourrait bien faire les affaires des deux écuries, d’autant plus que les Ajacides envisageraient de s’attacher les services du défenseur argentin de l’ OM. Quoi qu’il en soit, cette opération a pour le moment peu de chance d’aboutir. Et pour cause, un autre prétendant serait déjà en pole position sur ce dossier.

La source ajoute que c’est bien Liverpool qui est proche de boucler la signature de Jurriën Timber. Pour l'heure, rien n’est signé entre les différentes parties, ce qui laisse une fenêtre de tir ouverte aux autres courtisans. Manchester United, Tottenham, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, l'Atlético Madrid et l’ OM seraient toujours sur les traces du jeune défenseur de l’Ajax Amsterdam.