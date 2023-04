Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 18:05

Alors que certains éléments offensifs pourraient changer d’air cet été, le RC Lens travaillerait déjà au renforcement de l’effectif de Franck Haise en vue de la saison prochaine.

RC Lens Mercato : Loïs Openda vers un départ cet été ?

Auteur d’une saison sensationnelle, avec notamment 17 buts et 3 passes décisives en 36 matches toutes compétitions confondues, Loïs Openda pourrait ne pas faire long feu sous les couleurs du RC Lens. Arrivé en juillet passé contre un chèque de 9,80 millions d’euros, l’ancien attaquant du FC Bruges intéresse déjà plusieurs grands clubs européens.

D’après les renseignements recueillis et divulgués sur les réseaux sociaux par le journaliste turc Ekrem Konur, l’AC Milan, Aston Villa et Arsenal seraient positionnés pour tenter d’obtenir la signature de l’international belge de 23 ans. Sous contrat jusqu’en juin 2027 et estimé à 20 millions d’euros, Loïs Openda pourrait donc quitter les Sang et Or lors du prochain mercato estival. Une situation qui pousse les dirigeants du RC Lens à travailler déjà au renforcement de leur effectif.

RC Lens Mercato : Une pépite colombienne proche de signer

Troisième de Ligue 1 derrière le Paris Saint-Germain (1er) et l’Olympique de Marseille (2e), le RC Lens est bien parti pour arracher une qualification pour la prochaine Ligue des Champions. À la recherche de renforts offensifs pour donner plus d’options à Franck Haise, les dirigeants lensois s’activeraient d’ores et déjà en coulisses pour préparer au mieux le prochain marché des transferts de l’été. Et d’après le portail 90Min, le RC Lens serait sur les traces d’un jeune talent sud-américain.

En effet, le média sportif révèle que l’ailier droit des Millonarios FC, Oscar Cortés, serait dans les plans du RCL. À 19 ans, il est considéré comme un futur crack et le RC Lens voudrait lui permettre de poursuivre sa progression sous les ordres de Franck Haise. Opposé à des clubs italiens et espagnols, le club nordiste serait prêt à formuler une offre de 5 millions d’euros pour doubler la concurrence dans ce dossier. Aux dernières nouvelles, l’affaire serait même sur le point d’être bouclé entre les dirigeants lensois et leurs homologues de Millonarios FC.