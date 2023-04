Publié par Dylan le 30 avril 2023 à 14:07

Le RC Lens peut espérer garder Loïs Openda à l'issue de la saison. Le meilleur buteur du club a livré son dernier ressenti dans un entretien.

En plus de la superbe saison du RC Lens, le mercato estival devrait également agiter les supporters artésiens. Un joueur du club attire particulièrement l'attention en raison de ses performances cette saison : Loïs Openda. Buteur à 17 reprises en Ligue 1 (3 passes décisives), l'attaquant belge est très convoité en Europe. Arsenal, Aston Villa, l'Inter ou encore l'AC Milan seraient sur ses traces selon Téléfoot et d'autres sources.

Aucune formation ne semble la mieux placée pour obtenir ses services. Le clan Openda ne fait aucun commentaire sur le futur du joueur pour le moment. Au vu des prétendants, plusieurs projets pourraient l'intéresser : la Ligue des Champions avec le Milan AC, Arsenal ou l'Inter, la Ligue Europa avec Aston Villa. Les Rossoneri et les Gunners sont les plus à même de réussir leurs objectifs, étant respectivement quatrième et premier de leur championnat.

La Ligue des Champions, l'atout charme du RC Lens

Malgré le prestige du nom des prétendants d'Openda, le RC Lens ne perd pas espoir. Le club artésien souhaite conserver son joyau et pourrait le faire en cas de qualification en Ligue des Champions, selon Téléfoot qui l'a interrogé. Pour cela, il va falloir remporter une bataille ardue contre l'Olympique de Marseille, actuel deuxième de Ligue 1. Afin d'éviter les barrages de C1, les Sang-et-Or devront reprendre cette position d'ici la 38ème journée.

Pour le moment, ils accusent un petit point de retard sur les Phocéens après 32 journées. Ce week-end, c'est encore un combat à distance qui sera mené entre les deux formations. Le Racing se déplacera à Toulouse (12ème) mardi, tandis que l'OM accueillera Auxerre (14ème) ce dimanche. En revanche, les deux clubs pourront s'expliquer samedi prochain, lors d'un duel alléchant au stade Bollaert-Delelis. L'occasion pour l'un ou l'autre de faire un grand pas vers la Ligue des Champions.