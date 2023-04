Publié par JEAN-LUC D le 30 avril 2023 à 23:44

Le PSG s’est incliné au Parc des Princes face au FC Lorient cet après-midi. Christophe Galtier a publiquement accusé ses joueurs, notamment Achraf Hakimi.

Le PSG humilié par le FC Lorient au Parc des Princes

Nouvelle défaite pour le Paris Saint-Germain au Parc des Princes ce dimanche soir face au FC Lorient, à l’occasion de la 33e journée de Ligue 1. En conférence de presse après le match, Christophe Galtier est revenu sur le niveau de ses joueurs et justifier cette énième défaite des Rouge et Bleules raisons de cette défaite. Le coach de l’équipe parisienne a notamment montré du doigt le faible niveau de certains joueurs depuis le début de la seconde partie de la saison.

« Il doit y avoir une prise de conscience. Malheureusement, notre effectif est affaibli par des blessures et nous avons des joueurs qui ne reviendront pas en cette fin de saison. Aujourd’hui, on perd Hakimi sur carton rouge. Il ne sera pas présent face à Troyes. On perd Nuno Mendes sur une blessure musculaire. On ne va pas changer les hommes, on doit bien finir la saison avec les joueurs qui sont disponibles. Il faut une prise de conscience individuelle. On a trop de joueurs en-deçà de leur niveau en cette deuxième partie de saison », a confié Galtier avant de commenter le carton rouge obtenu par Achraf Hakimi.

PSG : Achraf Hakimi et « carton très stupide »

Dans une nouvelle performance indigne de son statut, le Paris Saint-Germain laisse la possibilité à ses concurrents directs, l’Olympique de Marseille et le RC Lens, de revenir à cinq points au classement de Ligue 1. Dans des propos relayés par le quotidien Le Parisien, Christophe Galtier s’en est pris violemment à son défenseur Achraf Hakimi, sorti après avoir reçu un carton rouge. « Pour Achraf, il n’y avait aucune raison d’être tendu et nerveux comme il l’a été. Il s’est entraîné toute la semaine de manière normale, avec le groupe. J’ai estimé son deuxième carton très stupide, c’est vrai. Mais il n’y avait aucun signe avant coureur en tout cas », a expliqué le technicien marseillais.