Publié par Dylan le 16 avril 2023 à 18:21

Victime d'une semelle très dangereuse lors du match PSG-RC Lens, Achraf Hakimi ne s'est pas montré rancunier sur les réseaux sociaux.

On le savait, ce match était source de pression pour les acteurs. Le duel entre le PSG, leader de Ligue 1 et son dauphin, le RC Lens a tenu toutes ses promesses. Les amoureux du football regretteront simplement l'expulsion de Salis Abdul Samed à la 19ème minute, qui a éteint presque tout suspense. Le club de la capitale a profité de ce fait de jeu pour ouvrir le score grâce à Kylian Mbappé (1-0, 31'). Puis Vitinha (2-0, 37') et Lionel Messi (3-0, 40') ont participé à la fête juste avant la mi-temps.

Si la seconde partie du match a tourné en faveur des Sang-et-Or, qui sauveront l'honneur par Frankowski (3-1, 60' sp), c'est bien Paris qui fait une très bonne opération. En s'imposant, les hommes de Christophe Galtier comptent désormais 12 longueurs d'avance sur leur adversaire d'un soir. Le onzième titre de champion de France n'est plus très loin. Presnel Kimpembe s'est permis un petit chambrage à l'issue du match, qui n'a pas plu aux Lensois.

Achraf Hakimi se réconcilie avec Salis Abdul Samed après PSG-Lens

Victime d'une vilaine semelle de Salis Abdul Samed durant la partie, amenant le carton rouge pour celui-ci, Achraf Hakimi n'est pas rancunier. Le latéral offensif du Paris SG a bien réagi aux excuses de son adversaire sur Twitter. Le milieu de terrain du RCL l'avait interpellé sur le réseau social : « Très triste d’avoir abandonné l’équipe de cette façon. Je m'excuse auprès de ceux que j'ai déçu et auprès d’Achraf Hakimi. Je n’avais pas de mauvaises intentions et je regrette vraiment, je m’excuse auprès de tous les Lensois » avait-t-il écrit.

Voyant ce message respectueux à son encontre, Achraf Hakimi a préféré éteindre toute polémique : « Ce sont des choses qui arrivent dans le football. Bonne chance pour la suite de la saison ! » a-t-il répondu, fair-play. Désormais, le défenseur de métier doit se concentrer sur la prochaine échéance du PSG : un déplacement sur la pelouse d'Angers, vendredi prochain pour le compte de la 32ème journée de Ligue 1.