Rien ne va plus au PSG et même le titre de champion de France qui tend les bras au club de la capitale n’y change vraiment rien. De grands changements sont exigés au club avant le mercato estival.

Même si le titre en Ligue 1 est un bon résultat qui ravirait plus d’un, les supporters parisiens ne peuvent se satisfaire de ce trophée devenu très peu savoureux pour eux. Ils espéraient une Ligue des champions pour changer, mais la version PSG de Christophe Galtier, leur entraîneur de cette saison, n’a pas fait le poids.

Toute la direction du PSG à virer

Le club de la capitale a chuté en huitième de finale de la compétition européenne. En plus de ce parcours écourté par le Bayern Munich, le PSG ne cesse de reproduire les faux pas en Ligue 1. Pour ses supporters, c’en est trop. Ils ne veulent pas seulement le départ prévisible de l’entraîneur Christophe Galtier à la fin de la saison. Ils veulent aussi le départ des dirigeants.

Le Collectif Ultras Paris, en plus d’avoir manifesté avec des banderoles pour crier sa colère, a publié une note réclamant la démission des dirigeants du Paris Saint-Germain. "Le ras-le-bol avant le raz de marée... Plus personne ne vous respecte. Pourquoi on le ferait ? Vous ne représentez en rien notre ville... qui se reconnait dans ce PSG ? Cassez-vous. Direction démission ! », peut-on lire dans le communiqué diffusé par Le Collectif Ultras Paris.

Avec le nouveau virage que prennent les choses, c’est à du mouvement dans tous les sens que devraient s’attendre les fans du club de la capitale.