OL : Kang se félicite du maintien de Lyon en Ligue 1

Dans son communiqué officialisant le maintien de l’OL en Ligue 1, le club rhodanien se réjouit de la décision de la Commission d’appel de la DNCG.

L’OL se félicite de la décision de la DNCG et souligne l’ambition de la nouvelle direction du club

L’OL jouera bel et bien en Ligue 1 la saison prochaine conformément à la décision de la Commission d’appel de la DNCG siégeant à la Fédération Française de Football (FFF). Elle a validé le budget présenté par la nouvelle présidente Michele Kang ce mercredi matin. Cette nouvelle décision vient réhabiliter l’Olympique Lyonnais qui avait été rétrogradé administrativement en Ligue 2, le 24 juin dernier, sous John Textor.

Lisez aussi : Mercato OL : Le retour de Thiago Almada à Lyon compromis

À voir Mercato OM : Ça va faire mal, 12 joueurs bientôt écartés

Le club de Lyon est évidemment heureux de ce dénouement après deux semaines d’incertitude et de stress. « L’OL se félicite de la décision, rendue ce jour par la DNCG, de maintenir le club en Ligue 1. L’Olympique Lyonnais remercie la Commission d’appel d’avoir reconnu l’ambition de la nouvelle direction du Club, déterminée à assurer une gestion sérieuse à l’avenir », a réagi Michele Kang et son équipe dirigeante.

Olympique Lyonnais : Michele Kang face à de nouveaux défis

La nouvelle patronne des Gones a remercié ensuite les autorités lyonnaises et les composantes du club, notamment les bailleurs de fonds, pour leur soutien financier. « La nouvelle Direction, soutenue par l’engagement et le dévouement de ses actionnaires et prêteurs, est extrêmement reconnaissante pour tout le soutien reçu tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Club, notamment de la part de ses supporters, collaborateurs, de ses joueurs, partenaires et des élus », a écrit Michele Kang.

Lisez aussi : Mercato OL : Révélation sur le futur transfert de Perri

Bien que maintenu en Ligue 1 par la FFF, l’OL reste soumis à l’encadrement de sa masse salariale et des indemnités de transferts. Les nouveaux responsables du club ont donc encore des défis à relever pour sortir leur équipe de la crise. Et ils en sont conscients : « La décision d’aujourd’hui constitue la première étape pour restaurer la confiance envers l’Olympique Lyonnais. Nous pouvons désormais concentrer notre attention sur les objectifs sportifs, en nous préparant pleinement pour la saison prochaine », a annoncé Lyon.

À voir Mercato PSG : Campos prépare une offre pour un Brésilien