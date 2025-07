Mercato ASSE : Un défenseur en veut à Gazidis et KSV

Parti de l’ASSE cet été, un défenseur central règle ses comptes avec le club stéphanois. Il a gardé une dent contre la direction des Verts.

Anthony Briançon part de l’ASSE sur une grosse frustration

Capitaine de l’ASSE en Ligue 2, Anthony Briançon a quitté le club à l’issue de la saison 2024-2025. Il n’a pas reçu de proposition pour prolonger son contrat qui a expiré le 30 juin 2025. Il est donc parti libre du Forez, mais avec un arrière-goût amer. Et pour cause, le défenseur central n’a pas joué le moindre match en Ligue 1 la saison dernière, alors qu’il avait contribué au retour de l’AS Saint-Etienne dans l’élite lors de l’exercice précédent.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Un départ confirmé dans le staff de Horneland

À voir PSG-Real : Le signal fort de Kylian Mbappé avant le choc

« Après mon opération […], j’étais revenu à un niveau correct, mais je n’ai jamais eu ma chance. Je n’ai pas du tout eu l’opportunité d’avoir du temps de jeu. Ce sont des choix […], il y a eu des moments compliqués », a-t-il rappelé dans Le Dauphiné Libéré.

Mercato : Briançon justifie son choix de rester à Saint-Etienne

En effet, Anthony Briançon a passé une saison blanche parce qu’il ne rentrait plus dans les plans des dirigeants de Kilmer Sports Ventures qui venait de racheter l’ASSE. Il reconnaît que cette décision lui a été signifiée, mais sans élégance.

« Je ne l’ai pas super bien vécu. Déjà de la manière dont on me l’a annoncé. À la fin du mercato, fin août 2024, on m’a dit que je ne faisais pas partie des plans, ce que je peux comprendre. Mais le fait de m’annoncer cela surtout que j’étais capitaine et qu’on reste sur deux saisons correctes… », a regretté le joueur de 30 ans.

Lisez aussi : ASSE : Mercato ambitieux, Saint-Etienne en mode Ligue 1

À voir Surprise XXL à l’OM : Aubameyang en approche !

En restant à Saint-Etienne à la fermeture du mercato d’été, Anthony Briançon espérait retrouver progressivement une place dans l’équipe d’Olivier Dall’Oglio. Mais il n’a pas eu cette opportunité, ni avec ce dernier ni avec son successeur Eirik Horneland. « Quand je n’ai pas eu la possibilité de partir, puisque cela faisait tard pour le club, j’ai décidé de m’accrocher », a-t-il justifié.

L’ancien leader de l’équipe des Verts a rebondi à Pau FC, après son départ de l’ASSE. Il a signé un contrat de deux saisons avec le club palois. Il croisera ses anciens coéquipiers en Ligue 2.