Alors que Lionel Messi s'apprête à quitter le PSG, Luis Campos compte rééquilibrer l'effectif du PSG, avec moins de stars mais un meilleur collectif.

Mercato PSG : Campos ne veut plus de stars

C'est désormais officiel : Lionel Messi va quitter le PSG. La star argentine ne prolongera pas son contrat avec le club de la capitale. Arrivé il y a 2 ans, il aura eu un rendu moins exceptionnel que ce que la direction parisienne attendait de lui. Après l'élimination en huitièmes de finale de Ligue des Champions cette saison, les dirigeants parisiens ont changé de stratégie : Luis Campos ne recrutera plus de stars, et le Paris Saint-Germain se reposera sur un collectif avant des individualités.

"L'ambition est toujours élevée, mais elle est menée d'une manière différente" apprend-on dans l'Equipe. Le départ de Messi devrait donner plus de liberté financière à Luis Campos, qui sera assez libre pour mettre en place sa stratégie. D'après le quotidien sportif, le Portugais a évoqué le 3-5-2 comme système préférentiel, et le 4-4-2 à plat serait la solution de secours. La première recrue de ce mercato d'été est déjà connue depuis quelques mois, Milan Skriniar, qui arrivera libre de l'Inter Milan.

Plusieurs joueurs ciblés par Campos

Le conseiller football du PSG a établi plusieurs postes et plusieurs joueurs à recruter pour cette période de transferts. D'après l'Equipe, Campos souhaite un défenseur central gaucher et pourrait recruter Aymeric Laporte (Manchester City), Lucas Hernandez (Bayern Munich), Evan Ndicka (Eintracht Francfort) ou Fikayo Tomori (AC Milan). Au milieu de terrain, un milieu athlétique est visé. Il pourrait s'agir de Manu Koné (Mönchengladbach), Khephren Thuram (Nice), Youssouf Fofana (Monaco), Ibrahim Sangaré (PSV Eindhoven).

Plus haut sur le terrain, on retrouve encore beaucoup de Français. Moussa Diaby (Bayer Leverkusen), Michael Olise (Crystal Palace), Rayan Cherki (Lyon) ou Bernardo Silva (Manchester City) sont ciblés pour le poste d'offensif droit, et un attaquant de profondeur comme Victor Osimhen (Naples) et Randal Kolo Muani (Eintracht Francfort est envisagé. Tout ce beau monde pourrait être à la disposition de Christophe Galtier ou d'un potentiel successeur, puisque l'avenir de l'ancien entraîneur de Nice n'est pas encore scellé.