Désireux de renforcer l’effectif du PSG lors du prochain mercato estival, Luis Campos travaille déjà sur plusieurs cibles, dont une prestigieuse en défense.

D’après les informations relayées ces dernières heures par Téléfoot, pour le prochain mercato estival, le Paris Saint-Germain serait à la recherche de deux attaquants, un ailier droit capable de repiquer dans l’axe, un milieu de terrain et un défenseur central. Et en priorité, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos viseraient « des joueurs en majorité français ou francophone pour construire autour de Kylian Mbappé. » Dans cette optique, le Paris SG s’intéresserait à Randal Kolo Muani (Francfort), Kephren Thuram (Nice), Moussa Diaby (Leverkusen) et Lucas Hernandez (AC Milan). Mais les décideurs du club de la capitale auraient aussi des vues sur d’autres profils non français.

Mercato PSG : Kim Min-Jae, gros coup de Campos en défense ?

Alors que Milan Skriniar est attendu en provenance de l’Inter Milan et que Sergio Ramos serait sur le point de prolonger son contrat qui expire en juin prochain, l’état physique de Presnel Kimpembe pousserait Luis Campos à recruter un nouveau défenseur central cet été. Et d’après les renseignements fournis par La Gazzetta dello Sport, Kim Min-Jae, l’international sud-coréen, qui dispose d’une clause libératoire comprise entre 40 et 50 millions d’euros du 1er au 15 juillet prochain, figurerait sur les tablettes du PSG.

Auteur d’une saison étincelante sous les couleurs du Napoli, le défenseur de 26 ans intéresserait aussi Manchester United pour remplacer Harry Maguire. Champion d’Italie avec le SSC Naples, Kim Min-Jae pourrait quitter le Championnat italien dans les prochaines semaines. Manchester City et Newcastle United seraient aussi positionnés pour tenter de le recruter cet été, à en croire le journaliste italien Nicolo Schira.

Déjà cité comme l’un des favoris pour accueillir Victor Osimhen cet été, le Paris Saint-Germain pourrait donc frapper un double coup éclatant à Naples avec Kim Min-Jae. Mais l’affaire ne s’annonce pas de tout repos puisque le remplaçant de Kalidou Koulibaly n’aurait pas l’intention de quitter le Napoli un an seulement après son arrivée.