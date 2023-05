Alors que Lionel Messi et Neymar Jr pourraient quitter les rangs du PSG cet été, Luis Campos s’activerait en coulisses pour une flèche de Premier League.

Si les noms de Victor Osimhen (Naples), Harry Kane (Tottenham), Randal Kolo Muani (Francfort) sont régulièrement annoncés dans les filets du Paris Saint-Germain pour le prochain mercato estival, Luis Campos étudierait également d’autres profils plus jeunes et prometteurs. Ce mardi, le média local Inex a révélé que le jeune croate Luka Vuskovic (16 ans) aurait dit « oui » au conseiller football du Paris SG en vue d’un arrivée cet été. Le Paris SG serait désormais en train de finaliser l’opération avec une somme de 10,5 millions d’euros, plus des bonus, et 20% de plus-value en cas de vente du jeune défenseur central croate. Mais Luka Vuskovic n’est pas le seul prodige que le Champion de France en titre vise pour cet été.

Mercato PSG : Rencontre programmée entre Campos et le clan Michael Olise

Après le Daily Mail, c’est au tour de la chaîne ESPN de confirmer l’intérêt du Paris Saint-Germain pour la perle de Crystal Palace, Michael Olise. Fan des jeunes talents, Luis Campos aimerait mettre la main sur l’ailier de 21 ans afin d’offrir une option offensive supplémentaire au PSG dans l’optique d’un départ de Lionel Messi et Neymar. Auteur de 2 buts en 34 matches de Premier League, Michael Olise est une belle promesse des Eagles.

Sous contrat jusqu’en juin 2026, l’international espoir français pourrait ainsi faire l’objet d’une offre de la part du Paris Saint-Germain dans les semaines à venir. ESPN précise même qu’une rencontre serait programmée entre Campos et l’agent d’Olise la semaine prochaine pour faire avancer ce dossier. Reste maintenant à savoir si le club anglais sera prêt à le laisser partir cet été et aussi combien Luis Campos sera disposé à investir dans cette opération après avoir mis 10,5 millions d’euros sur la table pour Luka Vuskovic.