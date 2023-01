PSG Mercato : Luis Campos déjà fixé sur le prix de Michael Olise

Publié par JEAN-LUC D le 06 janvier 2023 à 12:21

Le PSG a été cité sur la liste des clubs intéressés par Michael Olise. Mais Luis Campos va devoir sortir le chéquier pour le prodige de Crystal Palace.

Si Christophe Galtier a déjà annoncé un mercato hivernal calme pour le Paris Saint-Germain, Luis Campos devrait bien bouger sur le marché estival. Dans cette optique, le conseiller football du club de la capitale se serait invité à la table des clubs qui rêvent de recruter le milieu de terrain offensif de Crystal Palace, Michael Olise. Sous contrat jusqu'en juin 2026 avec les Eagles, l’international espoir français fait partie des talents prometteurs de la Premier League.

Auteur d'un but et 4 passes décisives en 18 matches toutes compétitions confondues, Michael Olise a rapidement trouvé sa place dans l’équipe de Patrick Vieira dès son arrivée durant l'été 2021 en provenance de Reading pour 9,3 millions d'euros. « Le PSG suit de près Michael Olise, l’ailier de Crystal Palace. Le champion de Ligue 1 en titre préparé déjà l’avenir et a fait du jeune un joueur à suivre », a expliqué le Daily Mail ce jeudi. Toutefois, le tabloïd britannique assure que le club anglais ne bradera pas son joyau français.

PSG Mercato : Michael Olise, c’est au moins 25 millions d'euros

Capable d'évoluer à tous les postes du milieu de terrain offensif, Michael Olise présente un profil très polyvalent fort apprécié par Luis Campos. Né à Londres, le joueur de 21 ans a fait toute sa progression en Angleterre, rejoignant très jeune le centre de formation de Chelsea. Lancé dans le grand bain à 17 ans par Reading, le prometteur milieu droit a rapidement gravi les échelons, se faisant repérer par Crystal Palace la saison dernière. Gaucher technique, rapide et dribbleur, Olise évolue soit sur les ailes, soit en soutien d'un attaquant.

Ses prestations n'ont pas laissé insensible le Paris Saint-Germain, à tel point que Luis Campos scrute de près le dossier en prévision d'une future offensive dans les mois à venir. Le Daily Mail précise cependant que la direction de Crystal Palace ne devrait pas le laisser filer l’été prochain pour moins de 25 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le leader de la Ligue 1 passera effectivement à l’offensive en fin de saison pour le partenaire de Wilfried Zaha.