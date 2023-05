Alors que le nom de José Mourinho est évoqué ces derniers jours comme le nouveau favori du Qatar pour remplacer Christophe Galtier, l’entraîneur de l’AS Rome semble encore loin d’un départ de la Roma.

Ce mardi, le Corriere dello Sport a confirmé que José Mourinho figure sur les tablettes du Paris Saint-Germain dans les plans pour la succession de Christophe Galtier. Sous contrat jusqu’en juin 2024, le technicien portugais a déjà confié être très fatigué à Rome et un départ pourrait intervenir dès cet été. D’ailleurs, Luis Campos, le conseiller football du PSG, aurait déjà rencontré Jorge Mendes, l’agent de José Mourinho, pour évoquer une arrivée dans la capitale française cet été. Et cela tombe bien puisque l’ancien manager de Chelsea serait intéressé par le projet parisien et se verrait bien sur le banc de Christophe Galtier. Mais aux dernières nouvelles, la vérité serait toute autre dans cette affaire.

Mercato PSG : José Mourinho prépare la saison prochaine avec l’AS Rome

Contrairement aux affirmations de la presse italienne, le journaliste français Alexis Bernard indique qu’il n’y a rien à l’heure actuelle entre le Paris Saint-Germain et José Mourinho. Il assure même qu’il n’y a aucun contact entre le club de la capitale et le technicien de 60 ans. Toujours selon la même source, la possibilité de voir Christophe Galtier sur le banc du PSG la saison prochaine n’est pas totalement à exclure.

D’ailleurs, Calciomercato révèle que Mourinho travaillerait d’ores et déjà sur les contours de l’effectif de l’AS Rome pour la saison prochaine. Sous contrat jusqu’en juin 2024, José Mourinho pourrait poursuivre son aventure avec les Giallorossi la saison prochaine. Et pourquoi pas prolonger son bail dans les semaines ou mois à venir avec le club italien ?