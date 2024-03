Mourinho pour remplacer Gasset, la folle rumeur qui ébranle l’OM

Conscient du futur départ de Jean-Louis Gasset au terme de la saison, l’OM devra trouver du lourd pour le remplacer. Et la piste menant à José Mourinho prend de l’épaisseur.

José Mourinho, une déclaration qui relance sa possible venue à l’OM

Malgré les bons résultats de Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille devra nommer un nouvel entraîneur à la fin de la saison en cours. Et pour cause, le technicien français n’a pas vraiment l’intention de prolonger son contrat expirant en juin prochain avec l’OM. Il compte achever sa « mission commando de 100 jours » sur le banc de touche phocéen avant de s’en aller. Son départ laissera un vide qu’il faudra rapidement combler.

Conscients de cette situation, les dirigeants de l’OM travaillent déjà sur sa possible succession. Parmi les noms qui circulent avec insistance pour prendre les rênes de l’équipe marseillaise durant l’intersaison, Christophe Galtier et Paulo Fonseca se démarquent comme des favoris. Toutefois, une piste intrigante émerge : celle de José Mourinho. Limogé par l’AS Rome, le technicien portugais est actuellement libre de tout contrat et ne cache pas son désir de reprendre du service dès la saison prochaine.

Âgé de 61 ans, José Mourinho n’a visiblement pas l’intention de prendre sa retraite. Il affiche une passion intacte pour le football et se dit ouvert à n’importe quelle opportunité. « Je suis libre, mais je veux travailler dès l’été prochain. Le football est ma vie, je peux entraîner n’importe où », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le journaliste Nicolas Vilas. Cette déclaration a rapidement enflammé les réseaux sociaux, notamment les supporters de l’Olympique de Marseille qui voient en José Mourinho le successeur idéal de Jean-Louis Gasset sur le banc de l’OM.

Des supporters marseillais lancent une campagne de séduction

Après des passages en Liga, Premier League et la Serie A, l’entraîneur portugais va-t-il se laisser tenter par une aventure en Ligue 1 ? Si son nom a été associé à l’OM dans le passé, les considérations financières semblaient alors rendre cette perspective irréaliste. Néanmoins, les circonstances ont évolué, et la cote de José Mourinho a connu une certaine baisse, rendant son arrivée à Marseille envisageable. Les supporters marseillais se sont alors emparés de cette possibilité, exprimant leur désir de voir José Mourinho succéder à Gasset en lançant le hashtag #MourinhOM. Cette campagne vise à convaincre le président Pablo Longoria et son équipe à explorer cette piste prestigieuse.

L’attrait pour le Special One réside également dans sa maîtrise du français, un avantage certain pour s’intégrer rapidement dans la cité phocéen et communiquer efficacement avec le groupe et les médias. Son expérience internationale, avec des passages marquants à Chelsea, l’Inter Milan ou encore le Real Madrid, en fait un candidat de choix pour un club ambitieux comme l’OM.

L’idée de José Mourinho à Marseille n’est donc plus un simple fantasme mais une option sérieuse qui enflamme les supporters. Reste à savoir si Pablo Longoria et Frank McCourt sont prêts à explorer cette piste et à convaincre le Special One de rejoindre les rangs de l’Olympique de Marseille. Une telle arrivée serait non seulement un événement majeur pour le club mais aussi un gage de compétitivité pour la saison à venir.