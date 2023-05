En plus d'Amine Boutrah de Concarneau, l’ASSE serait intéressé par le profil de Rayan Ghrieb, en National. Mais le dossier se compliquerait.

Mercato ASSE : Boutrah et Rayan Ghrieb, deux buteurs de National dans le viseur

Buteur de l’US Concarneau en National, Amine Boutrah (22 ans) est une cible de l’ASSE. Le Verts ont tenté de le recruter pendant le mercato hivernal, mais en vain. Le milieu offensif a préféré rester dans le Finistère pour y poursuivre sa progression, avant de rejoindre un club professionnel. En fin de contrat en juin, il prend son temps pour rejoindre un projet qui va lui permettre de réussir son ascension et de franchir des paliers, notamment en Ligue 1. En effet, Amine Boutrah a été bien clair sur sa future destination, il vise l’élite directement. « J’irai, mais pas à l’aveugle non plus. La suite logique c’est la Ligue 1, je veux la Ligue 1 », a-t-il indiqué, dans une interview dans So Foot, tout en confirmant des offres concrètes depuis l’hiver.

Alors qu’Amine Boutrah ne semble pas intéressé par les yeux doux que lui font Loïc Perrin et l’ASSE, les stéphanois se seraient tournés vers une autre piste offensive, toujours en National. Selon L’Equipe, l’AS Saint-Etienne s’intéresse de près à la situation de Rayan Ghrieb (24 ans). « Le milieu offensif de l’USL Dunkerque fait partie des cibles estivales de la cellule de recrutement de l’AS Saint-Étienne, très intéressée par son profil », a publié le journal, la semaine dernière. Les Verts ont même initié les premiers contacts, car ils se sont « renseignés récemment sur le Franco-Algérien », d’après la source.

Mercato ASSE : Des intermédiaires compliquent le dossier Rayan Ghrieb

Ce mercredi, But Football Club confirme les informations du quotidien sportif. « Rayan Ghrieb a tapé dans l’œil de l’AS Saint-Étienne ». Cependant, ce media indique que la piste serait parasitée par des personnes extérieures. « Le dossier demeure relativement complexe, que ce soit pour les Verts ou les autres clubs intéressés, en raison du nombre d’intermédiaires impliqués » a appris But. Notons que Laurent Batlles ne visent pas que des joueurs prolifiques en National, il cherche en priorité, des renforts ayant l'expérience du haut niveau, en Ligue 1 ou en Ligue 2.