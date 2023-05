Plusieurs noms sont déjà associés à l’ASSE en vue du mercato estival. Celui d’un milieu offensif évoluant en National vient d'émerger dans le Forez.

Mercato ASSE : Saint-Étienne courtise Rayan Ghrieb

Depuis le mercato hivernal, l’ASSE est aux trousses d’Amine Boutrah (22 ans). Les Stéphanois ont tenté de le recruter en janvier dernier, mais le prolifique milieu offensif de l’US Concarneau, en National, a préféré rester dans le Finistère pour y finir la saison. En fin de contrat en juin 2023, Amine Boutrah confirme des intérêts, mais sa priorité reste l’élite. « Il y avait des offres concrètes de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sur la table, mais je voulais confirmer sur une saison entière avec Concarneau. Je ne regrette pas du tout ce choix. […]. J’irai, mais pas à l’aveugle non plus. La suite logique c’est la Ligue 1, je veux la Ligue 1 », a-t-il indiqué, dans une interview pour So Foot. Alors que la piste menant vers le buteur de Concarneau semble se refermer, l’ASSE aurait des vues sur Rayan Ghrieb (24 ans), un autre joueur décisif révélé en National cette saison.

Selon les information de L’Equipe, « le milieu offensif de l’USL Dunkerque fait partie des cibles estivales de la cellule de recrutement de l’AS Saint-Étienne, très intéressée par son profil ». D’après le quotidien sportif, les Stéphanois se sont « récemment renseignés sur le profil du Franco-Algérien ». Auteur de 11 buts et 8 passes décisive en 30 matchs cette saison, Rayan Ghrieb et le club dunkerquois sont en course pour une promotion en Ligue 2 à l'issue de la saison. Ils sont à la 3e place du championnat, à un point seulement des deux leaders : Martigues et Concarneau. Amine Boutrah ou Rayan Ghrieb à l'ASSE dans l'équipe de Laurent Batlles cet été ? Rendez-vous au mercato estival, dont l'ouverture officiellle est fixée au 10 juin 2023.