Publié par ALEXIS le 24 avril 2023 à 19:01

Un attaquant convoité par l’ ASSE en janvier dernier a fait une annonce concernant son avenir. Il lâche un indice sur sa prochaine destination.

ASSE Mercato : Amine Boutrah ne regrette pas d'être resté à Concarneau

Visé par l’ ASSE lors du mercato hivernal, Amine Boutrah a préféré rester à l’US Concarneau en National. En plus de l’AS Saint-Etienne, le milieu offensif était aussi courtisé par Bordeaux et Montpellier. Face à l’intérêt de ces clubs français, l’entraîneur du joueur et son agent lui ont fermé la porte de sortie. « Il y a des clubs qui suivent Amine, mais il n'a aucune idée de partir. Au sujet de son avenir à court terme, pour nous, il n’y a pas de débat ! Il sait qu’il faut qu’il y aille étape par étape », avait déclaré fermement Stéphane Le Mignan dans les colonnes de Ouest-France.

Près de trois mois après la fermeture du marché des transferts, Amine Boutrah est sorti du silence. Il avoue avoir été perturbé par l’intérêt des clubs professionnels, dont l’ ASSE. Toutefois, il assure avoir fait le bon choix en restant en National. « Il y avait des offres concrètes de clubs de Ligue 1 et Ligue 2 sur la table, mais je voulais confirmer sur une saison entière avec Concarneau. Je ne regrette pas du tout ce choix. »

ASSE Mercato : Amine Boutrah privilégie un club en Ligue 1 cet été

À deux mois de la fin de son contrat à Concarneau, le joueur courtisé par l’ ASSE est décidé à prendre son envol. Il privilégie un club de l’élite. « J’ai confiance en moi. Si je peux aller tout en haut maintenant. J’irai, mais pas à l’aveugle non plus. La suite logique c’est la Ligue 1, je veux la Ligue 1 », a indiqué Amine Boutrah, dans une interview pour So Foot.

« Je laisse ça à mon agent, c’est trop tôt pour donner une réponse. Je reste jeune, donc il faut que je me protège. La dernière fois que je m’y suis intéressé (à la question de mon avenir, ndlr), j’ai eu mal à la tête, donc je ne referai plus cette erreur », a expliqué le joueur de 22 ans. L' ASSE a donc peu de chances d'attirer Amine Boutrat cet été, car elle ne pourra pas revenir en Ligue 1 cette saison. Amine Boutrah a inscrit 10 buts et délivré 7 passes décisives en 24 matches joués en National cette saison.