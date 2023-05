Initialement désireux de faire toute sa carrière au PSG, son club formateur, le défenseur Presnel Kimpembe aurait désormais une autre vision pour son avenir.

Formé au Paris Saint-Germain, Presnel Kimpembe s’imaginait une carrière à la Francesco Totti avec les Rouge et Bleu. Sous contrat jusqu'en juin 2024, le défenseur central parisien se voyait prolonger son afin de poursuivre son aventure avec son club de coeur. Mais avec les tractations de Luis Campos, qui entend recruter un autre calibre après Milan Skriniar pour renforcer la charnière centrale du PSG, Presnel Kimpembe se dirigerait désormais vers un départ en fin de saison.

D’après les informations de Sports Zone, l’international français de 27 ans et sa direction seraient d'accord pour se quitter en bons termes lors du prochain mercato estival. Actuellement éloigné des terrains après une opération à la cheville, Kimpembe ne manquerait pas pour autant de courtisans.

Mercato PSG : Presnel Kimpembe dans la shortlist de 4 cadors

L'aventure de Presnel Kimpembe au Paris Saint-Germain pourrait toucher à sa fin après cette saison 2022-2023. En effet, le natif de Beaumont-sur-Oise et la formation parisienne voudraient se séparer cet été. Et d’après les renseignements recueillis par le média Sports Zone, le Champion du monde 2018 serait dans le collimateur de l'Atlético Madrid, la Juventus Turin, Manchester United et Chelsea. Les trois derniers clubs étaient même déjà venus aux renseignements lors du dernier mercato estival. Estimé à 35 millions d'euros par le site spécialisé Transfermarkt, Kimpembe pourrait rapporter un joli chèque au Paris SG.

Affaire à suivre...