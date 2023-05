Comme l’été passé, le PSG pourrait encore aller puiser dans le riche vivier portugais pour renforcer son effectif lors du prochain mercato estival.

Gêné par le fair-play financier lors des deux derniers mercatos, le PSG devrait être très actif lors du prochain marché des transferts de l’été. Après une saison compliquée marquée par des éliminations précoces en Ligue des Champions et Coupe de France, les dirigeants veulent réaliser un recrutement XXL pour renforcer au mieux l’équipe pour la saison prochaine. Alors que plusieurs noms de joueurs confirmés sont évoqués depuis plusieurs semaines, Luis Campos travaillerait également sur des profils prometteurs. Le responsable du recrutement du PSG serait ainsi tombé sous le charme d’un futur crack portugais.

Mercato PSG : Dinis Rodrigues de Braga au Paris SG ?

Sur le point de finaliser le transfert de la pépite croate Luka Vuskovic en provenance de l’Hajduk Split contre un chèque de 10,5 millions d’euros, le Paris Saint-Germain avancerait également sur la piste d’un prodige portugais. En effet, selon les informations du quotidien Record, Luis Campos aimerait recruter Dinis Rodrigues lors du prochain mercato estival. Cependant, le président du Sporting Braga, Antonio Salvador, refuserait de négocier compte tenu du potentiel de son attaquant de 17 ans.

Également dans le viseur d’autres grands clubs européens, Dinis Rodrigues serait beaucoup plus proche du PSG en raison des liens étroits entre les dirigeants de Braga et ceux de Paris. En effet, le club portugais est détenu à hauteur de 21,67% par QSI, l’actionnaire du Paris Saint-Germain. Auteur de 2 buts en 5 matches en Championnat d’Europe des U17, le joueur de 1m85 pourrait ainsi faire le grand saut dans un club plus ambitieux dès la saison prochaine. Newcastle United serait également prêt à faire ce qu’il faut pour l’intégrer à son effectif dès cet été.