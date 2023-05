En attendant les prolongations de Sergio Ramos et Marquinhos, Luis Campos serait sur le point de boucler un superbe transfert pour le PSG avec Luka Vuskovic.

Après deux mercatos ratés en raison des contraintes liées au fair-play financier de l’UEFA, le Paris Saint-Germain s’apprête à connaître un été des plus mouvementés. Avec les probables départs de Lionel Messi, Neymar Jr, Marco Verratti et biens d’autres éléments de l’actuel groupe de Christophe Galtier, le PSG devrait se montrer très ambitieux lors du prochain mercato estival. Luis Campos, le conseiller football du club de la capitale, multiplierait les pistes dans ce sens. Aux dernières nouvelles, le patron du recrutement des Rouge et Bleu avancerait très sérieusement sur la signature d’une pépite croate.

Mercato PSG : Luka Vuskovic tout proche du Paris SG

Si les noms de Randal Kolo Muani (Francfort), Harry Kane (Tottenham), Victor Osimhen (Naples) et bien d’autres joueurs confirmés sont régulièrement associés au Paris Saint-Germain depuis plusieurs semaines, Luis Campos, considéré comme l’un des plus grands dénicheurs de talents au monde, ne négligerait pas aussi le marché des jeunes talents. Ce mardi, le média Index révèle ainsi que le PSG serait sur le point de boucler la signature de Luka Vuskovic pour cet été.

Considéré comme l’un des futurs cracks du football croate, le défenseur central du Hajduk Split est annoncé dans le collimateur de cadors européens comme Manchester City, Liverpool, Bayern Munich, Borussia Dortmund et le PSG. Mais selon le média local, le jeune croate de 16 ans devrait prendre la direction de la capitale française, Luis Campos étant parvenu à trouver un accord avec son club pour un transfert estimé à 10,5 millions d’euros, avec des bonus supplémentaires et 20% sur une prochaine vente en faveur de Hajduk Split. Les deux parties seraient désormais en train de travailler pour boucler l’affaire.