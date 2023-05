À trois jours d'un périlleux déplacement à Toulouse en championnat, un retour important se confirme au FC Nantes ce jeudi.

FC Nantes : Fabien Centonze de retour à l'entraînement

Malade en début de semaine, et absent de l'entraînement, Fabien Centonze a fait son retour avec ses coéquipiers. L'ancien messin, arrivé à Nantes en septembre dernier en tant que joker, devrait être opérationnel pour le déplacement à Toulouse d'après L'Équipe. Une bonne nouvelle pour Pierre Aristouy, qui va pouvoir travailler avec un groupe au complet dans le but de bien préparer les quatre dernières échéances qui seront cruciales pour l'avenir du FCN.

Arrivé mardi à la tête de l'équipe première suite au limogeage d'Antoine Kombouaré, Pierre Aristouy a déjà imposé sa méthode lors des premiers entraînements qu'il a dirigé cette semaine, et les retours de son groupe sont positifs. Désormais, il faudra être capable de le montrer sur le terrain, et ce dès dimanche prochain sur la pelouse du Stadium face au Téfécé.

Un motif d'espoir dans la lutte pour le maintien

Malgré le changement d'entraîneur qui est intervenu mardi dernier, l'inquiétude grandit chez les supporters du FC Nantes. Actuellement 17es de Ligue 1 avec deux points de retard sur la 16e place, les Nantais vont tout droit vers la relégation, mais par le passé, les Canaris ont déjà prouvé qu'ils étaient capables de prendre un bon nombre de points sur les dernières journées de championnat.

En 2020-2021, au soir de la 34e journée de Ligue 1, les Jaunes et Verts, 18es, ont un total de 31 points au compteur, avec 4 longueurs de retard sur la 17e place, synonyme de maintien à l'époque. Sur les quatres derniers matchs, le FCN parvient à prendre 9 points, lui permettant de disputer les barrages face à Toulouse, et de se maintenir quelques semaines plus tard. Alors oui, cette saison, les Nantais n'auront pas la possibilité de jouer les barrages, mais deux points de retard sur la 16e place, c'est loin d'être insurmontable, et il n'est pas encore trop tard pour sauver les meubles.