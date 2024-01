Présentement en stage en Espagne, le FC Nantes prépare un coup de balai. Le président de Waldemar Kita veut déjà se séparer de certaines recrues de l’été passé.

Mercato FC Nantes : Plusieurs joueurs poussés vers la sortie

Treizième de Ligue 1 après la première partie de saison, le FC Nantes compte bien remonter dans le classement dans la deuxième moitié du championnat. Sous la houlette de son nouveau coach Jocelyn Gourvennec, le club nantais s’est envolé pour l’Espagne, mardi, pour un stage à Marbella. Le technicien de 51 ans veut profiter de ces retrouvailles pour accélérer l’intégration des deux recrues hivernales Bénie Traoré et Tino Kadewere. Toutefois, certains joueurs ont été priés de rester à Nantes lors de l’embarquement. En effet, les Brésiliens Adson et Marquinhos ne sont pas dans le groupe nantais pour ces quelques jours de travail, hors de la France. Ronaël Pierre-Gabriel, Jaouen Hadjam et Fabien Centonze ne font pas également partie des 25 joueurs convoqués par Jocelyn Gourvennec. D’après les informations de L’Équipe, ils sont priés de se trouver un nouveau point de chute durant ce mercato hivernal.

Des clubs déjà prêts à sauter sur l’occasion

Arrivés l’été dernier en provenance du Corinthians, le milieu de terrain brésilien Adson et son compatriote Marquinhos, prêté par Arsenal, ne sont plus dans les plans des dirigeants du FC Nantes. Pas plus que Ronaël Pierre-Gabriel, annoncé dans le viseur de Toronto, en MLS, et Jaouen Hadjam, qui serait aussi visé à l’étranger, notamment par la Salernitana, dernier du championnat italien. Recruté en janvier passé pour pallier la blessure de Quentin Merlin, le latéral droit Fabien Centonze pourrait lui aussi obtenir un bon de sortie d’ici la fin du mercato hivernal. Le FC Lorient serait notamment intéressé par le profil du défenseur de 27 ans. Plusieurs départs qui pourraient faire de la place aux jeunes, mais Waldemar Kita penserait encore à recruter pour renforcer le groupe de Gourvennec. Les Canaris seraient ainsi très attentifs à la situation de l’arrière de La Spezia, Kelvin Almian (25 ans).