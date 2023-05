Les supporters lyonnais ne pourront pas circuler dans le centre-ville de Clermont-Ferrand dimanche, à l'occasion du déplacement de l'OL en Auvergne.

OL : Pas de supporters dans le centre de Clermont

L'Olympique Lyonnais se déplace à Clermont pour le compte de la 35ème journée de Ligue 1, dimanche à 13 heures. Un déplacement court pour les supporters lyonnais, qui ne pourront pas circuler dans le centre-ville de Clermont-Ferrand dimanche. La préfecture du Puy-de-Dôme a en effet pris un arrêté qui interdit aux fans de l'OL d'exhiber leur appartenance à leur club pour éviter toute tension avec des Clermontois.

Cet arrêté préfectoral indique que les lyonnais ne peuvent pas afficher leurs couleurs dans le centre de Clermont de 10 heures à 17 heures. La préfecture souhaite anticiper de possibles débordements et affrontements entre supporters. Ces mesures sont devenues assez communes en Ligue 1 pour tous les matchs jugés à risque par la préfecture. Le préfet du Puy de Dôme avait mis en place une mesure similaire pour la récéption de l'OM par le Clermont Foot en février dernier.

600 supporters lyonnais attendus

Dans son arrêté, la préfécture précise que 600 supporters lyonnais seront au stade Gabriel-Montpied dimanche, soit l'entièreté du parcage visiteur. La moitié d'entre eux sont des ultras, alors que 13 000 personnes sont attendues pour la rencontre.

La DNLH (Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme) classe cette rencontre au niveau le plus faible mais la préfecture justifie son choix : "la situation est susceptible d'entraîner de mouvements entre supporters ultras des deux équipes et de facto des risques de troubles graves à l'ordre public".

Le match est d'une importance capitale pour l'OL dans la course à l'Europe. Les Lyonnais sont 7èmes à 3 points de Lille, virtuellement qualifié en Ligue Europa Conférence. Les Gones restent sur une impressionnante victoire 5-4 face à Montpellier et doivent gagner à Clermont, qui reste sur 5 victoires et un match nul en Ligue 1.